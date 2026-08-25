రిటైర్మెంట్ దిశగా నితిన్ గడ్కరీ - కొత్త తరానికి బాధ్యతలు అప్పగించాలంటూ కామెంట్స్
జాతీయ రహదారుల శాఖామంత్రి, బీజేపీ సీనియర్ నేత నితిన్ గడ్కరీ తన రిటైర్మెంట్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొత్త తరానికి బాధ్యతలు అప్పగించాలంటూ ఆయన కామెంట్స్ చేశారు. గతంలోలా ఎక్కువగా పని చేయలేకపోతున్నానని అన్నారు. తన 30 యేళ్ల ప్రజా జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నట్టు చెప్పారు. యువతకు పని చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని సూచన చేశారు. బీజేపీ సంస్థాగత మార్పుల నేపథ్యంలో గడ్కరీ వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
తాజాగా నాగ్పూర్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో నితన్ గడ్కరీ పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తాను గతంలో మాదిరిగా ఎక్కువా పని చేయలేకపోతున్నానని, ఇపుడు కొత్త తరానికి బాధ్యతలు అప్పగించాల్సి సమయం వచ్చిందని అన్నారు. దాదాపు 30 యేళ్లుగా ప్రజా జీవితంలో కొనసాగుతున్నానని, ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, విజయాలు చూశామని గడ్కరీ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రజా కార్యక్రమాల్లో తన ప్రమేయం తగ్గిందని, యువతకు పని చేసే అవకాశం కల్పించాలన్నారు. అయితే, రానున్న రోజుల్లో అభివృద్ధి పనుల వేగం మరింత పెరగాల్సివచ్చిందన్నారు. మహారాష్ట్రలో ఏ గిరిజన గ్రామం కూడా విద్యుత్ సౌకర్యం లేకుండా ఉండకూడదనే తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
కాగా, ఇటీవల బీజేపీ జాతీయ బృందంలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్న నేపథ్యంలో గడ్కరీ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. కొత్త జాతీయ బృందంలో 51 మంది కొత్తవారికి చోటు కల్పించడంతో పార్టీలో తరాల మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రివర్గంలోనూ మార్పులు ఉంటాయనే ఊహాగానాలు కొనసాగుతున్నాయి.