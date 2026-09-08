Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ సీజన్ 10.. డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ ఎలిమినేషన్?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభమై కేవలం రెండు రోజులే అయ్యింది. అప్పుడే కృష్ణుడు, రోహిత్ వంటి పోటీదారులు ఇంట్లో గొడవ పడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం నామినేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది, త్వరలోనే ఈ వారానికి ఎవరు నామినేట్ అయ్యారో తెలుస్తుంది. మరోవైపు, ఈ వారాంతంలో డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ ఎలిమినేషన్ (ఒకేసారి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఎలిమినేట్ కావడం) ఉండవచ్చనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
Bigg Boss Telugu 10
దీని గురించి కచ్చితంగా చెప్పడానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, ఒకవేళ డబుల్ లేదా ట్రిపుల్ ఎలిమినేషన్ జరిగితే కృష్ణుడు, త్రిగుణ్, షాలిని వంటి పోటీదారులు ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. వారు నిజంగానే ఎలిమినేట్ అవుతారా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. డబుల్ ఎలిమినేషన్ వారాలు చాలా సందడిని సృష్టిస్తాయి.
ఈ రియాలిటీ షో పదవ సీజన్లో ఉన్నందున, నిర్వాహకులు అంచనాలను మరింత పెంచాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా, వారు ప్రతి వారం ఏదో ఒక అనూహ్యమైన దానిని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అక్కినేని నాగార్జున హోస్టింగ్ బాధ్యతలకు తిరిగి వచ్చారు, ఈ షోను హోస్ట్ చేయడానికి ఆయన రూ. 35 కోట్లు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. రాబోయే ఎపిసోడ్లలో అనేక వైల్డ్కార్డ్ ఎంట్రీలు ఉండవచ్చనే వదంతులు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ఆదివారం రాత్రి ప్రారంభమైంది. ఈ షోలో సెలబ్రిటీలు, సామాన్యుల కలయిక కనిపిస్తోంది. మొత్తం 16 మంది పోటీదారులలో ఆరుగురు సామాన్యులు కాగా, వీరు అగ్నిపరీక్ష ఎంపిక ప్రక్రియ ద్వారా షోలోకి ప్రవేశించారు. నివేదికల ప్రకారం, ఈ సామాన్యులకు హౌస్లో ఉన్నందుకు నిర్వాహకులు వారానికి రూ. 70,000 పారితోషికం చెల్లిస్తున్నారు.
మరోవైపు, యాంకర్ వర్షిణి, ఆటో రామ్ ప్రసాద్, జబర్దస్త్ నరేష్ వంటి సెలబ్రిటీ పోటీదారులు ఈ షోలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న వారిలో ఉన్నారు.