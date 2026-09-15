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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (14:20 IST)

పల్నాడులో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన ఇద్దరు మావోయిస్టులు

Naxals
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (14:20 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల ఎదుట సోమవారం నాడు ఇద్దరు మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. కందర్ప దుర్గా ప్రసాద్, గొడ్డల్ల లచ్చమ్మ అనే ఈ ఇద్దరు మావోయిస్టులు, నరసరావుపేటలోని అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఏఎస్పీ) కార్యాలయంలో ఏఎస్పీ రోహిత్ కుమార్ చౌదరి సమక్షంలో లొంగిపోయారు. 
 
కందర్ప దుర్గా ప్రసాద్ విశాఖపట్నంలోని అక్కయ్యపాలెంకు చెందినవారని, లచ్చమ్మ పల్నాడు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం శ్రీరామపురం తండాకు చెందినవారని ఏఎస్పీ తెలిపారు. వీరిద్దరూ మావోయిస్టు ఉద్యమం కోసం అర్బన్ డెన్ కీపర్లుగా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. 
 
మావోయిస్టు కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు కేంద్రం దేశవ్యాప్తంగా ఆపరేషన్ కాగర్‌ను అమలు చేస్తోంది. ఈ ఆపరేషన్‌కు ఈ ఏడాది మార్చి 31ని తుది గడువుగా నిర్ణయించింది. 
 
ఈ నేపథ్యంలో, మావోయిస్టుల ఉనికి ఎక్కువగా ఉన్న ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో భద్రతా దళాలు నిరంతరం కూంబింగ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. వరుస ఎదురుకాల్పుల ఫలితంగా పెద్ద సంఖ్యలో మావోయిస్టులు మరణించగా, వందలాది మంది పోలీసులు ఎదుట లొంగిపోయారు. లొంగిపోయిన వారికి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నజరానాలను అందిస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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