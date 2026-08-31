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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (18:12 IST)

కోడమూరు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి తేళ్లను సమర్పిస్తున్న భక్తులు.. అలా చేస్తే?

Devotees Offer Scorpions
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (18:12 IST)
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Devotees Offer Scorpions
సాధారణంగా భక్తులు దేవుళ్లకు వస్త్రాలు, డబ్బు, బంగారం, వెండి, పాలు, ఇతర వస్తువులను సమర్పిస్తుంటారు. కానీ కర్నూలు జిల్లాలోని కోడుమూరులో ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, భక్తులు స్వామివారికి తేళ్లను సమర్పించే ఒక విభిన్నమైన సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు.
 
ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలోని మూడవ సోమవారం నాడు, రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో కొండపైన ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. 
 
చాలా మంది భక్తులు కాలినడకన ప్రయాణించి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని పూజిస్తారు. ఈ చిన్న కొండపై రాళ్ల కింద కనిపించే తేళ్లకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడ తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయంలో భాగంగా, కొందరు భక్తులు తేళ్లను తమ చేతులతోనే పట్టుకుని దేవునికి సమర్పిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల తమ కోరికలు నెరవేరుతాయని వారు నమ్ముతారు. 
 
దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ వార్షిక సంప్రదాయంలో పాల్గొనేందుకు, సోమవారం (ఆగస్టు 31న) రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి భక్తులు ఈ ఆలయానికి తరలివచ్చారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పట్ల తమ భక్తిని చాటుకునేందుకు కొందరు భక్తులు తేళ్లను చేతుల్లో, తలపైన, చివరికి నోటిలో కూడా ఉంచుకోవడం కనిపించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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