బెజవాడ కనకదుర్గమ్మకు 119.5 గ్రాముల బంగారు జడ.. 15 రోజుల్లో వజ్ర కిరీటం..
బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయానికి భారీ విరాళం అందింది. ఆదివారం నాడు, శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానంలో అమ్మవారికి ఒక బంగారు జడను సమర్పించారు. ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు 119.5 గ్రాముల బరువున్న ఈ బంగారు జడను అమ్మవారికి కానుకగా ఇచ్చారు.
Gold Braid
వారు దీనిని ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈవో) వి.కె. శ్రీనివాస్ నాయక్, అర్చకులకు అందజేశారు. ఈ సంప్రదాయ బంగారు జడపై లక్ష్మీదేవి, ఇతర దైవిక రూపాల చిత్రాలు అత్యంత సున్నితంగా, అందంగా చెక్కబడి ఉన్నాయి. దీని కింది భాగంలో ఆకుపచ్చని రత్నాలు, ముత్యాలను పొదిగారు. ఈ ఆభరణం విలువ సుమారు రూ. 11 లక్షలు ఉంటుంది.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన బొర్రా రాధాకృష్ణ, సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితమే కనకదుర్గ అమ్మవారికి బంగారు జడను సమర్పించాలనే ఆలోచన తనకు కలిగిందని తెలిపారు. ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత, తన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సహకారంతో ఈ సమర్పణ ప్రక్రియ పూర్తయిందని ఆయన చెప్పారు.
శివాలయం అభివృద్ధి, అన్నదానం, ఉచిత ప్రసాద పంపిణీ, గోసంరక్షణ కార్యక్రమాలతో సహా వివిధ అభివృద్ధి, సేవా కార్యక్రమాల కోసం తన స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు ఆలయానికి రూ. 1.16 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే, రాబోయే 15 రోజుల్లో తన స్నేహితులలో ఒకరు కనకదుర్గ అమ్మవారికి రూ.75లక్షల విలువైన వజ్ర కిరీటాన్ని సమర్పించనున్నారని కూడా ఆయన వెల్లడించారు.