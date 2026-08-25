ఈ వర్షాకాలంలో విజయవాడ ఆఫీసులు కంటి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?
విజయవాడలోని కంపెనీలు ఉద్యోగుల శ్రేయస్సును ఎంతో ప్రాధాన్యతతో చూస్తున్నాయి. క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించే వైద్య పరీక్షలు, వ్యాయామాల నుంచి సౌకర్యవంతమైన ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, మానసిక ఆరోగ్య మద్దతు వరకు అనేక ఆఫీసులు తమ ఉద్యోగులు మరింత ఆరోగ్యంగా, ఉల్లాసంగా, ఉత్పాదకతతో పనిచేసేలా వివిధ చర్యలు చేపడుతున్నాయి. అయితే, కంటి ఆరోగ్యం మాత్రం కార్పొరేట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రణాళికల్లో ఎక్కడా భాగం కావడంలేదు.
వర్షాకాలంలో గాల్లో ఉండే తేమ, మారుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, నిరంతరం ఏసీల వినియోగం, స్క్రీన్ల ముందు ఎక్కువ సమయం గడపడం, పెరుగుతున్న ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం ఉద్యోగుల సౌకర్యాన్ని, వారి పని సామర్థ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి. శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వాణిజ్య కేంద్రమైన విజయవాడలో, కంటి సంరక్షణను కేవలం వ్యక్తిగత బాధ్యతగా వదిలేయకుండా ఆరోగ్యం, భద్రత, పనితీరు నిర్వహణ విధానాల్లోనూ విడదీయరాని భాగంగా చేర్చాల్సిన అవసరం ఉంది.
"ఎక్కువ సమయం పాటు స్క్రీన్లను నిరంతరం దగ్గరగా చూడటం వల్ల కంటి సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది. కనురెప్పలు వేయడం తగ్గుతుంది. కంటిని తేమగా ఉంచే పొర సమతుల్యత కోల్పోతుంది. దీనివల్ల చూపు మసకబారడం లేదా హెచ్చుతగ్గులకు లోనుకావడం, దృష్టిని తిరిగి కేంద్రీకరించడం ఆలస్యం కావడం, చదివే వేగం మందగించడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఇది కంటి సమస్య అని గుర్తించకుండానే ఉద్యోగులు స్క్రీన్లకు మరింత దగ్గరగా జరగడం, అక్షరాల పరిమాణాన్ని పెంచుకోవడం లేదా చూసి చేసే పనులను ముగించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటారు.
వర్షాకాలంలో బయటి తేమతో కూడిన వాతావరణం నుంచి ఏసీ గదుల్లోకి తరచూ రాకపోకలు సాగించడం వల్ల కంటి పైభాగంలో అసౌకర్యం మరింత ఎక్కువవుతుంది. ముఖ్యంగా కాంటాక్ట్ లెన్స్లు వాడేవారు, దృష్టి లోపాలున్నా కళ్లద్దాలు వాడనివారు మరియు పొడి కళ్ల సమస్యతో బాధపడేవారిలో ఈ సమస్య మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చుతుంది" అని విజయవాడ, మాక్సివిజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కంటి ఆసుపత్రి, సీనియర్ క్యాటరాక్ట్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ సర్జన్, డాక్టర్ ఎ.రామకృష్ణ తెలిపారు.
వర్షాకాల వాతావరణ పరిస్థితులు, డిజిటల్ పని విధానం వల్ల పెరుగుతున్న కంటి ఒత్తిడి
ఆధునిక కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగులు రోజూ ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల పాటు స్క్రీన్ల ముందే గడుపుతున్నారు. దీనివల్ల డిజిటల్ కంటి ఒత్తిడి, తలనొప్పి, చూపు మసకబారడం మరియు ఏకాగ్రత తగ్గడం వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. వర్షాకాలపు తేమ, అందరూ కలిసి వాడే పరికరాలు, కాలుష్యం, సరిపడని వెలుతురు, కళ్లపై పడే కాంతి పరావర్తనం (గ్లేర్), ఏసీల వాడకం మరియు మానిటర్లు సరైన స్థానంలో లేకపోవడం వల్ల కళ్లలో మంటలతో పాటు కండ్లకలక వంటి ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు మరింత ఎక్కువవుతుంది. ముఖ్యంగా కళ్లతో ఎక్కువ పని ఉండే ఉద్యోగాల్లో ఏకాగ్రత దెబ్బతినడం, పని సామర్థ్యం తగ్గడం మరియు గైర్హాజరు పెరగడం వంటి ప్రత్యక్ష ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి. అందువల్ల సంస్థలు తమ ఉద్యోగుల శ్రేయస్సు మరియు పనితీరు నిర్వహణలో కంటి ఆరోగ్యానికి తప్పనిసరిగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
కార్యాలయ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రణాళికల్లో కంటి సంరక్షణను చేర్చడం
కార్యాలయ ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాల్లో కంటి సంరక్షణను కింది అంశాలతో కలిపి చేర్చాలి:
1. క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు నిర్వహించడం, శరీరానికి సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా పని ప్రదేశాలను తీర్చిదిద్దడం మరియు ఉద్యోగుల్లో అవగాహన పెంచడం.
2. మానిటర్లను కంటి చూపునకు సమాన ఎత్తులో ఉంచడం, సరైన వెలుతురు, తగిన బ్రైట్నెస్ ఉండేలా చూసుకోవడం మరియు కాంతి పరావర్తనాన్ని (గ్లేర్) నియంత్రించడం. అలాగే తరచూ కనురెప్పలు వేయడం, స్క్రీన్ల నుంచి కాసేపు విరామం తీసుకోవడం మరియు కళ్లకు విశ్రాంతినిచ్చే వ్యాయామాలు చేయడం తప్పనిసరి.
3. ఉద్యోగులు తమ వ్యక్తిగత వస్తువులను ఇతరులతో పంచుకోకుండా ఉండటం.
4. కళ్లలో ఎరుపుదనం, వాపు, నీరు కారడం లేదా నిరంతరం మంటగా అనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం.
5. కార్యాలయంలో సరైన తేమ ఉండేలా చూడటం, ఏసీ గాలి నేరుగా కళ్లపై పడకుండా సరైన స్థానంలో అమర్చడం మరియు నిపుణులతో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం ద్వారా సమస్యలను నివారించవచ్చు.
కంటి ఆరోగ్యం ఉద్యోగి ఉత్పాదకత, హాజరు మరియు ఆఫీసులో వారి అనుభవాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ వర్షాకాలంలో ఆఫీసులు సాధారణ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలకే పరిమితం కాకుండా, ఎక్కువ సమయం స్క్రీన్ల ముందు పనిచేయడం, తేమ, ఇన్ఫెక్షన్లు మరియు ఆఫీసు లోపలి వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల వచ్చే నిర్దిష్ట కంటి సమస్యలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఉద్యోగుల సంరక్షణకు, పనితీరును మరింత మెరుగుపరిచేందుకు కార్పొరేట్ ఆరోగ్య ప్రణాళికలు ఎన్నో రకాలుగా తోడ్పడతాయి. వీటిలో కంటి పరీక్షలు నిర్వహించడం, సౌకర్యవంతమైన పని ప్రదేశాలను తీర్చిదిద్దడం, పరిశుభ్రతా ప్రమాణాలు పాటించడం మరియు స్క్రీన్లను ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో ఉపయోగించే అలవాట్లను ప్రోత్సహించడం వంటివి ఉన్నాయి. భవిష్యత్తు కార్యాలయాలు కేవలం సాధారణ ఆరోగ్యం గురించే కాకుండా, స్పష్టమైన కంటి చూపును వ్యాపార విజయానికి అవసరమైన ఒక ముఖ్యమైన ఆస్తిగా గుర్తించాలి.