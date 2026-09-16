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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (09:36 IST)

బుధవారం.. వినాయకుడిని, బుధ గ్రహాన్ని పూజిస్తే.. ఆకుపచ్చ రంగులో...?

Wednesday Puja
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (09:36 IST)
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Wednesday Puja
బుధవారం వినాయకుడి పూజతో అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. విఘ్నాలను తొలగించే గణేశుడిని బుధవారం ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు.. అలాగే సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు పూజించే వారికి కోరిన కోరికలను నెరవేరుతాయి. 
 
వినాయక పూజతో వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన, ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకులను తొలగించుకోవచ్చు. అలాగే బుధ గ్రహానికి అధిపతి బుధుడు. ఈయన బుద్ధి, వాక్కు, వ్యాపారానికి కారకుడు. బుధవారం బుధ గ్రహాన్ని స్మరించడం.. ఆయనకు ఉద్దేశించిన మంత్రాలను పఠించడం ద్వారా వాక్చాతుర్యం పెంపొందుతుంది. 
 
ఇంకా బుధవారం ఆకుపచ్చ రంగును ధరించడం ద్వారా.. వ్యాపారాభివృద్ధి, వ్యక్తిత్వ వికాసం పెంపొందుతుంది. ఈ రోజున వినాయకుడికి పెసరపప్పుతో చేసిన వంటకాలను సమర్పించడం.. ఆకుపచ్చ రంగులో వున్న గరికను సమర్పించడం ప్రధానంగా భావించాలి. 
 
బుధవారం పూజ ఎలా సహాయపడుతుందంటే..
ఆటంకాల తొలగింపు కొత్త ప్రాజెక్టులు, వృత్తిపరమైన మార్పులు లేదా విద్యలో కొనసాగుతున్న ఇబ్బందులను తొలగిస్తుంది. వాక్చాతుర్యం, ఒప్పించే శక్తి, స్పష్టతను బలపరుస్తుంది. బుధ దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం ద్వారా వాణిజ్యం, ఆర్థిక స్థిరత్వం, వివేకవంతమైన పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తుంది. 
 
బుధవారం పూజ విద్యార్థులలో జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, విశ్లేషణాత్మక నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. సామరస్యం, శాంతి పెరిగి ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది, మానసిక గందరగోళాన్ని తొలగిస్తుంది. కుటుంబ సంబంధాలను బలపరుస్తుంది. గరికను గణేశుడికి సమర్పించడం ద్వారా ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. ఇంకా గణేశునికి ప్రసాదంగా మోదకాలు, లడ్డూలు లేదా పెసరపప్పుతో చేసిన వంటకాలను సమర్పించాలి.
 
మంత్ర పఠనం: గణేశుని కోసం.. ఓం గన్ గణపతయే నమః (108 సార్లు) బుధ గ్రహం: ఓం బుధాయ నమః అని 108 సార్లు పఠిస్తే.. సర్వత్రా అనుకూలం చేకూరుతుంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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