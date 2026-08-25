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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (16:16 IST)

లడ్డూ ప్రసాదానికి సంబంధించిన వీడియోలను షేర్ చేయవద్దు.. టీటీడీ

Tirumala Laddu
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (16:16 IST)
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శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్వహించే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) మండలి, అనవసరమైన ఆందోళన కలిగించేలా ఉండే ధృవీకరించని వీడియోలను స్వీకరించవద్దని లేదా ఇతరులతో పంచుకోవద్దని సోమవారం భక్తులను హెచ్చరించింది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక వీడియోలో, లడ్డూ ప్రసాదంలో దారం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనికి సంబంధించే టీటీడీ ఈ విజ్ఞప్తి చేసింది. 
 
లడ్డూ ప్రసాదంలో దారం దొరికినట్లు పేర్కొంటూ ఒక వీడియో ప్రచారంలోకి రావడం తమ దృష్టికి వచ్చిందని టీటీడీ తెలిపింది. ఇటువంటి ఆరోపణలను నమ్మవద్దని కోరుతూ, అనవసరమైన ఆందోళనను రేకెత్తించే ధృవీకరించని వీడియోలను స్వీకరించవద్దని లేదా షేర్ చేయవద్దని ప్రజలకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
 
తయారీ ప్రక్రియపై స్పష్టతనిస్తూ, శ్రీ వైష్ణవ బ్రాహ్మణుల పర్యవేక్షణలో, కఠినమైన పరిశుభ్రత, స్వచ్ఛత ప్రమాణాలను పాటిస్తూ ప్రతిరోజూ లడ్డు ప్రసాదాన్ని తయారు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ఏఐ ఆధారిత పదార్థాల వర్గీకరణ యంత్రాలను ఉపయోగించి ముడి పదార్థాలను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేస్తారని, వాటిపై కఠినమైన నాణ్యతా నియంత్రణలు ఉంటాయని, అందువల్ల కల్తీకి ఆస్కారం చాలా తక్కువని పేర్కొంది.
 
ప్రసాదం తయారీ ప్రక్రియ మొత్తం నిరంతరం పర్యవేక్షించబడుతుందని తెలిపింది. ఇలాంటి వార్తలను వ్యాప్తి చేసి తమ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలను టీటీడీ తీవ్రంగా ఖండించింది. భక్తులు ఇలాంటి వీడియోలను పంచుకోవద్దని, నమ్మవద్దని, ఏవైనా అనుమానాస్పద విషయాలు కనిపిస్తే వెంటనే టీటీడీ అధికారులకు తెలియజేయాలని కోరింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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