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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (21:57 IST)

ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లతో తిరుపతి రోడ్లు రోత రోత.. శ్రీవారి భక్తుల ఆవేదన

Tirupati Roads
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (21:57 IST)
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Tirupati Roads
తిరుమలకు వెళ్లే మార్గాలతో సహా తిరుపతి నగరంలోని రోడ్లన్నీ రాజకీయ నేతలకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, వివిధ కార్యక్రమాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీ బోర్డులతో నిండిపోయాయి. దీనివల్ల ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక పవిత్రత దెబ్బతింటోందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. 
 
రోడ్డు పక్కన ఉండే స్తంభాలు, డివైడర్ల నుంచి ఫుట్‌పాత్‌లు, కూడళ్ల వరకు దాదాపు ప్రతి ఖాళీ స్థలం ప్రచారానికే వినియోగించబడుతోంది. రాజకీయ నాయకులు, వారి అనుచరులు పుట్టినరోజులు, ఇతర సందర్భాలను పురస్కరించుకుని ఫ్లెక్సీ బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 
 
వీటికి తోడు వాణిజ్య, ప్రైవేట్ ప్రకటనలు కూడా ఈ సంఖ్యను మరింత పెంచుతున్నాయి. తిరుమల, ఇతర ఆలయాలకు వెళ్లే రహదారులపై ఈ పరిస్థితి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది యాత్రికులు ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తుండగా, నగర వీధులు, రహదారులు ఆధ్యాత్మికతను ప్రతిబింబించేలా, శుభ్రంగా ఉండాలని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 
 
దాదాపు ప్రతి ప్రధాన రహదారి, కూడలిలోనూ బ్యానర్లు, ప్రకటనలు సర్వసాధారణమైపోయాయి. తరచుగా రాత్రికి రాత్రే ఏర్పాటు చేసే ఈ బ్యానర్లు, ఆయా కార్యక్రమాలు ముగిసిన తర్వాత కూడా రోజుల తరబడి అక్కడే ఉండిపోతున్నాయి.
 
ఈ విషయం తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ను పరిశీలనలోకి తెచ్చింది. అనేక బ్యానర్లపై మున్సిపల్ అనుమతికి గానీ, నిర్దేశించిన ప్రకటనల రుసుము చెల్లించినట్లు గానీ ఎటువంటి స్పష్టమైన సూచనలు కనిపించడం లేదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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