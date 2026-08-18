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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (19:42 IST)

వల్లభనేని వంశీని జగన్ పక్కనబెడుతున్నారా? ఏంటి సంగతి?

Vallabhaneni Vamsi
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (19:42 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో దిట్ట. వైసీపీకి సంబంధించిన అన్ని కీలక నిర్ణయాలలో ఆయనే సర్వాధికారిగా వ్యవహరిస్తుండటంతో, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలోనూ లేదా ఇతరులతో వ్యవహరించడంలోనూ ఆయన అత్యంత ఏకపక్షంగా ఉంటారనే టాక్ వస్తోంది. 
 
ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశం ఏమిటంటే వల్లభనేని వంశీ గురించి. 2024 ఎన్నికలకు ముందే జగన్‌ను నమ్మి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌లో చేరిన కొద్దిమంది నాయకులలో ఆయన ఒకరు. అయితే, 2024 ఎన్నికల్లో వంశీకే కాకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా ఎదురైన ఘోర పరాజయం పరిస్థితులను పూర్తిగా మార్చివేసింది. 
 
వంశీ తన సొంత నియోజకవర్గమైన గన్నవరంలో ప్రాధాన్యత లేని నాయకుడిగా మారిపోగా, ముఖ్యమంత్రి పదవిని కోల్పోయిన తర్వాత జగన్ కూడా తన పూర్వపు హవాను కోల్పోయారు. అయితే, ఓటమి తర్వాత జగన్ నుండి వంశీకి లభిస్తున్న ఆదరణ లేదా వ్యవహారశైలి గమనించదగ్గ విషయం. 
 
కొన్ని సందర్భాల్లో తప్ప, వంశీ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో జగన్‌ను కలవాల్సి వచ్చినప్పుడు దూరం నుండే కలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. గత కొన్ని నెలలుగా ఇది తరచుగా జరుగుతోంది. వంశీకి జగన్‌ను కలిసే అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా, అది ఎక్కువగా బహిరంగ వేదికల వద్దే ఉంటోంది. 
 
అక్కడ జగన్ బయట ఉండగా వంశీ బారికేడ్ల అవతల నిలబడాల్సి వస్తోంది. అప్పుడు కూడా, జగన్ వంశీని కలవడానికి కేవలం కొన్ని సెకన్ల సమయం మాత్రమే కేటాయించారు. 2024కు ముందు జగన్‌ను నమ్మి ఆయనతో నడిచి, భారీ ఓటమి తర్వాత కూడా ఆయనకు అండగా నిలిచిన ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యేకు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవ్వడం గమనార్హం. 
 
వంశీని దూరం పెట్టడం ద్వారా పార్టీలో ఆయన స్థాయి ఏమిటో జగన్ గుర్తు చేస్తున్నారని కొందరు బహిరంగంగానే వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. కానీ, ఇది జగన్ రాజకీయ శైలి అని, దీనికి అంగీకరించిన నాయకులు మాత్రమే ఆయనతో కొనసాగగలరని మరికొందరు వాదిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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