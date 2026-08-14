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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (19:56 IST)

దమ్ముంటే జగన్‌కు ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా ఇవ్వండి.. అసెంబ్లీకి వస్తాం.. అంబటి రాంబాబు

Ambati Rambabu
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (19:56 IST)
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ఆగస్టు 17న ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, అసెంబ్లీకి జగన్ హాజరయ్యే అంశంపై చర్చ మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఒకవైపు, అధికార ఎన్డీయే ప్రభుత్వం జగన్‌ను అసెంబ్లీకి హాజరై పులివెందుల ఎమ్మెల్యేగా తన బాధ్యతను నిర్వర్తించాలని సవాలు చేస్తోంది. అయితే, సభకు హాజరయ్యే ముందు తనకు ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా, దానికి సంబంధించిన ప్రోటోకాల్ కల్పించాలన్న డిమాండ్‌కు జగన్ కట్టుబడి ఉన్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందాలని ఆయన కోరుతున్నారు. 
 
ఈ అంశం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, అధికార కూటమి మధ్య వివాదంగా కొనసాగుతోంది. ఎన్డీయే ప్రతినిధుల నుంచి వచ్చిన సవాళ్ల మధ్య, అంబటి రాంబాబు తనదైన వాదనను వినిపించారు.  ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "ప్రతిపక్ష హోదా కల్పించకపోతే జగన్ అసెంబ్లీకి రారని మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాము. దమ్ముంటే జగన్‌కు ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా ఇవ్వండి, అప్పుడు మేమంతా వస్తాం" అని అన్నారు. 
 
అయితే, జగన్ డిమాండ్‌కు రాజ్యాంగపరమైన, విధానపరమైన అంశాలు ప్రధాన అడ్డంకిగా ఉన్నాయి. 175 మంది సభ్యులున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో, ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదాను పొందడానికి ఒక పార్టీకి కనీసం 18 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం అవసరం. ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్‌సీపీకి 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారు. 
 
అవసరమైన సంఖ్యాబలం లేదన్న కారణంతో, ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా కోసం జగన్ చేసిన డిమాండ్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఇదివరకే తిరస్కరించారు. ఈ అంశం వైఎస్ఆర్‌సీపీ, అధికార ఎన్డీయే మధ్య రాజకీయ ఘర్షణకు కేంద్ర బిందువుగా కొనసాగుతోంది. అయినప్పటికీ, జగన్‌ను ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా గుర్తించాలన్న డిమాండ్‌పై వైఎస్ఆర్‌సీపీ పట్టుబడుతూనే ఉంది. అసెంబ్లీలో ఆయన హాజరు, ప్రతిపక్ష హోదాకు సంబంధించిన ఈ ప్రతిష్టంభన త్వరగా సమసిపోయేలా కనిపించడం లేదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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