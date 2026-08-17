Ram Pothineni : రామ్ పోతినేని నటుడిగా-దర్శకుడిగా 24 గంటలు చిత్రీకరణ
Ram Pothineni in Puducherry, 24-hour shooting
రామ్ పోతినేని నటుడిగా, దర్శకుడిగా సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా పాండిచ్చేరిలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఇటీవలి పాండిచ్చేరి షెడ్యూల్ సందర్భంగా, రామ్ శివార్లలో భారీ సెట్ లో సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారు. వర్షం కురిసి పనిని నిలిపివేసే వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఫుటేజీని చూపిస్తూ పోస్ట్ చేశారు. ప్రకాశవంతంగా వెలిగించే పడవలు, రంగురంగుల రేవులపై క్రేన్లు మరియు గుడారాలు మరియు సామగ్రి మధ్య రాత్రిపూట సందడిగా ఉండే సిబ్బందిని ఏరియల్ షాట్లు చూపుతాయి.
ఇది ఆయనకు పనిమీద వున్న డెడికేషన్ ను తెలియజేస్తుంది. స్వంత నిర్మాణ సంస్థలో పోొతినేని క్రిష్ణ నిర్మాణంలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఒకవైపు నటన, మరోవైపు దర్శకత్వం చేస్తూ తను అనుకున్న ఔట్ పుట్ ను రాబట్టుకున్నారు. చిత్రం యొక్క ప్రతిష్టాత్మక స్థాయిని హైలైట్ చేయడంతో బృందం త్వరలో తిరిగి రావాలని యోచిస్తోంది.