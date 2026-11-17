మనం తాగుతున్న పాలు, పెరుగు, పన్నీర్ ఆరోగ్యానికి ఏం చేస్తున్నాయి?
ఎన్నో ఏళ్లుగా డెయిరీ పరిశ్రమ తన విజయాన్ని సేకరించిన పాలు, మార్కెట్ వాటా, పంపిణీ పరిధి ద్వారానే అంచనా వేసింది. కానీ ఇప్పుడు ఒక కొత్త ప్రశ్న తెరపైకి వస్తోంది. మనం తాగుతున్న పాలు, పెరుగు, పన్నీర్ ఆరోగ్యానికి ఏం చేస్తున్నాయి?
దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఈ మార్పునకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉన్నాయి. భోజనం తర్వాత పెరుగు అన్నం, మజ్జిగ తీసుకోవడం ఇక్కడ తాత్కాలిక ఫ్యాషన్ కాదు; అవి మన దైనందిన జీవన అలవాట్లు. ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురు పెద్దలు రోజూ పాలు లేదా పెరుగు తీసుకుంటున్నారు. కానీ జాతీయ స్థాయిలో చూస్తే సగానికంటే తక్కువ మందే అలా తీసుకుంటున్నారు. జాతీయ సరాసరి వినియోగం ఏడాదికి ఒక్కో వ్యక్తికి 2.8 కిలోలుగా ఉంటే, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ప్యాక్ చేసిన పెరుగు వినియోగం సంవత్సరానికి 4.2 కిలోలుగా ఉంది.
ప్రొటీన్పై అవగాహన మాత్రం ఈ అలవాటుకు తగినట్లుగా పెరగలేదు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆరుగురు భారతీయుల్లో నలుగురు ప్రతిరోజూ ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం లేదు. అలాగే దాదాపు ముగ్గురిలో నలుగురికి తమ శరీరానికి ఎంత ప్రొటీన్ అవసరమో చెప్పడం లేదు. ఆరోగ్యకరమైన వయోజనులకు శరీర బరువులో ప్రతి కేజీకి 0.66 నుండి 0.83 గ్రాముల ప్రొటీన్ తీసుకోవాలని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ సిఫార్సు చేస్తోంది. మరోవైపు, దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో డెయిరీ రంగం అత్యంత వేగంగా విలువైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రొటీన్ ఆధారిత ఆహార పదార్థాల కోసం దేశంలోనే ఇది అతిపెద్ద మార్కెట్గా నిలిచింది.
గోద్రెజ్ జెర్సీ, సీఈఓ గౌరవ్ పాండే, మాట్లాడుతూ, "డెయిరీ వినియోగం గురించి దక్షిణాది ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ అలవాటు ఇప్పటికే ప్రతి ఇంటి వంటగదిలోనూ ఉంది. కాబట్టి వినియోగదారులు తాము రోజూ తినే పెరుగులో ఉన్న ప్రొటీన్ను గుర్తించేలా చేయడమే పరిశ్రమ ముందున్న కర్తవ్యం. అదేవిధంగా పన్నీర్ విషయంలో కూడా ప్రజల్లో ఇదే అవగాహన కల్పించాలి" అని పేర్కొన్నారు.
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక యువ ఉద్యోగి యాప్లో ప్రొటీన్ను ట్రాక్ చేయవచ్చు, కానీ ఉదయం పూట తినే ఒక గిన్నె పెరుగులోని ప్రొటీన్ను మాత్రం లెక్కించకపోవచ్చు. వినియోగదారులు ఈ విషయాన్ని మొదట గుర్తించేలా చేయగలిగే డెయిరీ వ్యాపారమే.. ప్రొటీన్ విషయంలో మిగతా భారతదేశం ఏ విధంగా ఆలోచించాలనే దానిపై స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేస్తుంది.