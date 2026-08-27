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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (17:24 IST)

Delimitation Effect: అత్యాధునిక హంగులతో అమరావకి అసెంబ్లీ భవనం

Amaravathi
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (17:24 IST)
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భారత ప్రభుత్వం చాలా కాలంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లు విషయంలో పట్టుదలతో వ్యవహరిస్తోంది. జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక, అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు స్థానాల సంఖ్యను పెంచిన తర్వాత ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందడం కేవలం సమయానుకూల విషయం మాత్రమే.
 
అయితే, అమరావతిలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని నగరం ఇప్పటికే దీనికి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. రాబోయే కాలంలో పెరగనున్న 265 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 116 మంది కౌన్సిల్ సభ్యులకు సరిపడా వసతి కల్పించేలా, అత్యాధునిక హంగులతో ఈ అసెంబ్లీ భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ధృవీకరించారు.
 
ఈ విశిష్టమైన అసెంబ్లీ భవనం పైభాగంలో ఒక టవర్ వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీని ద్వారా సందర్శకులు అమరావతి నగరాన్ని పూర్తిగా వీక్షించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇది ప్రజలకు కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
 
ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిలోనే కాకుండా, మొత్తం దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత ఆకర్షణీయమైన నిర్మాణాలలో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఇది పెరిగిన ప్రజాప్రతినిధుల సంఖ్యకు తగిన సామర్థ్యంతో రూపొందించబడుతోంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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