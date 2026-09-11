అత్యుత్తమ కంపెనీల్లో మహిళల ప్రాతినిథ్యం.. చెన్నై, హైదరాబాద్లకు ఏ స్థానం?
భారతదేశంలోని అత్యుత్తమ కంపెనీలలో మహిళల ఉద్యోగ ప్రాతినిధ్యం విషయంలో దక్షిణ భారత మెట్రో నగరాల్లో చెన్నై 39.1 శాతంతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ జాబితాలో 41.1 శాతంతో బెంగళూరు మొదటి స్థానంలో ఉండగా, చెన్నై తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. హైదరాబాద్ 38.9 శాతంతో చెన్నై కంటే వెనుకబడి ఉంది.
Women
అవతార్ సెరామౌంట్ 2026 అధ్యయనం ప్రకారం, ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్ ప్రాంతంలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం కేవలం 28.5 శాతంగా నమోదైంది. అత్యుత్తమ కంపెనీలలో జాతీయ స్థాయిలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం 34.6 శాతంగా ఉంది. అయితే, అత్యున్నత స్థాయి పదవులలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం తగ్గుముఖం పట్టిందని ఈ అధ్యయనం గుర్తించింది.
కార్పొరేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పాత్రలలో మహిళల వాటా 2025లో 20 శాతంగా ఉండగా, అది ఇప్పుడు 16.7 శాతానికి పడిపోయింది. సమ్మిళితత్వంలో పురోగతి సరళరేఖలో ఉండదని ఈ ఏడాది గణాంకాలు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాయి.
అత్యున్నత స్థాయిలలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం తగ్గుతున్నప్పటికీ, సమ్మిళితత్వానికి, వ్యాపార పనితీరుకు మధ్య బలమైన సంబంధం ఉందని కంపెనీలు నివేదిస్తున్నందున, ఇండియా ఇంక్ భారత కార్పొరేట్ రంగం అంతర్లీన నిబద్ధత బలంగానే ఉందని అవతార్ గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సౌందర్య రాజేష్ అన్నారు. శ్రేయస్సు-సమ్మిళితత్వం వేర్వేరు అజెండాలు కావు. అవి ఒకదానికొకటి బలాన్ని చేకూరుస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఉన్నత స్థాయిలలో, ఆ సంకల్పాన్ని శాశ్వత ఫలితాలుగా మార్చడమే ఇప్పుడు మన ముందున్న కర్తవ్యమని ఆమె అన్నారు. భారతదేశంలోని మహిళలకు ఉత్తమ కంపెనీల అధ్యయనం 11వ ఎడిషన్ 387 కంపెనీలను పరిశీలించగా, వాటిలో 125 కంపెనీలు ఉత్తమ కంపెనీల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయి.
సెరామౌంట్ అధ్యక్షురాలు సుభా వి. బ్యారీ మాట్లాడుతూ, ఇప్పుడు కార్యాలయ పద్ధతులను మహిళలకు బలమైన కెరీర్ ఫలితాలుగా మార్చడంపై దృష్టి పెట్టాలని అన్నారు.
మనం 2026 తర్వాత దృష్టి సారించినప్పుడు, బలమైన పద్ధతులను బలమైన ఫలితాలుగా మార్చడంపై మన దృష్టి ఉండాలి. ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవడం, మెరుగైన ఉద్యోగ మార్పులు, మహిళా నాయకులకు బలమైన మార్గాలు ఏర్పడటమని ఆమె అన్నారు.