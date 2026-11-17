ఏ కూరగాయలు ఏ శరీర అవయవానికి మేలు చేస్తాయి?
కూరగాయలు తగినమోతాదులో తింటూ వుంటే శరీరానికి మేలు చేసే పోషకాలు అందుతాయి. ఏ కూరగాయ తింటే శరీరంలోని ఏ అవయవానికి మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకుందాము.
పాలకూరలో నాన్-హేమ్ ఐరన్, ఫోలేట్ ఉంటాయి. ఇవి ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడతాయి. ఆక్సిజన్ను మోసుకెళ్లేందుకు శరీరం హిమోగ్లోబిన్ను తయారు చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. అయితే, పాలకూరలోని ఐరన్ ఒక్కటే తీవ్రమైన రక్తహీనతకు పూర్తి పరిష్కారం కాదు, ఎందుకంటే ఆక్సలేట్లు, ఇతర సమ్మేళనాలు మీ శరీరం ఐరన్ను గ్రహించే పరిమాణాన్ని పరిమితం చేయగలవు. పాలకూరతో పాటు విటమిన్ సి తీసుకోవాలి.
మెదడు ఆరోగ్యానికి చిలకడ దంపలు ఎంతగానో దోహదపడుతాయి. ప్రస్తుతం చిలకడ దుంపలు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి కనుక వాటిని తింటుండాలి.
క్యారెట్లలో బీటా-కెరోటిన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దీనిని శరీరం విటమిన్ ఎగా మారుస్తుంది. తక్కువ వెలుతురులో లేదా రాత్రిపూట చూడటానికి అవసరమైన 'రోడోప్సిన్' అనే వర్ణద్రవ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి, కంటిలోని కార్నియాను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి విటమిన్ ఎ ఎంతో అవసరం.
బ్రోకలీ ఎముకల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో కాల్షియం, విటమిన్ కె, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి ఎముకల ఖనిజీకరణకు తోడ్పడి, బోలు ఎముకల వ్యాధి (ఆస్టియోపొరోసిస్) వంటి సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
గుమ్మడికాయ తింటుంటే... వృద్ధాప్య నిరోధకత... అంటే యవ్వనంగా కనబడతారు. గుమ్మడి తింటుంటే కొల్లాజెన్ వృద్ధి చెందుతుంది. బీటా-కెరోటిన్, విటమిన్ సి కణాల పునరుత్పత్తికి మద్దతునిస్తాయి. శరీరం కాంతివంతంగా వుండేందుకు ఇది దోహదపడుతుంది.
టొమేటాలలో లైకోపీన్ వుంటుంది. ఈ శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ "చెడు" (LDL) కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, లిపోప్రొటీన్ల ఆక్సీకరణను నిరోధిస్తుంది. ధమనులకు అడ్డుపడే ఫలకాన్ని తగ్గిస్తుంది. తద్వారా గుండె సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది.