టమోటా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి.. కిలో రూ.40 నుండి రూ.60కి పెంపు
టమోటా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సామాన్యుడి వంటింట్లో టమాటా సెగ మొదలైంది. కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే కిలో ధర రెట్టింపు కావడంతో అటు వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అకాల వర్షాలతో పలు ప్రాంతంలో కూరగాయ పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి.
ముఖ్యంగా బీరకాయ, మిర్చి, టమాట వంటి పంటలు బాగా నష్టపోయాయి. దీంతో మార్కెట్కు సరఫరా చాలా వరకు తగ్గింది. సరఫరా తగ్గితే ధరలు పెరగడం అనేది సహజం.
అయితే ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం టమాట ధర పది రూపాయలకు పడిపోయింది. ఇప్పుడు అదే టమాట డబుల్ అయింది. కిలో రూ.40 నుండి రూ.60కి పెరిగాయి.