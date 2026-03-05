ఇరాన్తో యుద్ధం.. తెలుగు ప్రజలకు ఇక్కట్లు.. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు షాక్
ఇరాన్తో ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధం ఆరో రోజుకు చేరుకుంది. ఇది మధ్యప్రాచ్య దేశాలలో చిక్కుకున్న వారిపైనే కాకుండా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నివసిస్తున్న వారిపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రస్తుతానికి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. త్వరలో కాల్పుల విరమణ ప్రకటించకపోతే, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే, పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతాయనే పుకార్లతో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది టిన్ డబ్బాల్లో పెట్రోల్ నిల్వ చేసుకుంటున్నారు. పెట్రోల్ దిగుమతులలో అంతరాయాల కారణంగా, పెట్రోల్ ధరలు లీటరుకు రూ.150 వరకు పెరుగుతాయని చర్చ జరుగుతోంది.
యుద్ధం తర్వాత ఇరాన్ హోమ్రూజ్ కాలువను మూసివేసింది. ఇది వాణిజ్య నౌకల కదలికను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. దీని కారణంగా, దిగుమతులు భారతదేశానికి చేరుకోవడం లేదు. భారతదేశం పప్పుధాన్యాలు, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వంటి రోజువారీ వినియోగ నూనెలు, బ్రెజిల్, ఉక్రెయిన్, సింగపూర్, మలేషియా నుండి ఇతర ముఖ్యమైన వస్తువులను దిగుమతి చేసుకుంటుంది.
అయితే, మార్గాలు మూసివేయబడినందున, వంట నూనె ధరలు దాదాపు రూ.120 వరకు పెరగవచ్చు. ఇప్పటికే, నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగాయి. ఇటీవల వరకు, పప్పుధాన్యాలు నాగ్పూర్, నిజామాబాద్, కర్నూలు నుండి సరఫరా చేయబడుతున్నాయి. అయితే, డిమాండ్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల సరఫరా తగ్గింది.
ప్రస్తుతం భారతదేశం అవసరమైన వస్తువుల కోసం పూర్తిగా విదేశాలపై ఆధారపడి ఉంది. ధరలు పెరుగుతున్న మరో వస్తువు డ్రై ఫ్రూట్స్. కోవిడ్ తరువాత, డ్రై ఫ్రూట్స్కు డిమాండ్ చాలా రెట్లు పెరిగింది. వాటిని పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్ నుండి దిగుమతి చేసుకున్నారు.
ప్రస్తుతానికి, పిస్తా కిలో రూ. 1500, వాల్నట్స్ కిలో రూ. 1200, బాదం కిలో రూ. 1000 చొప్పున అమ్ముడవుతోంది. ఇప్పటికే వాటి ధరలు రూ. 100 పెరిగాయి. యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా, అవి మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అందనంత దూరంలో ఉండే అవకాశం ఉంది. మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం కొనసాగితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సామాన్యులు తీవ్రంగా నష్టపోతారు.