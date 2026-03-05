మరోమారు ఆపన్న హస్తం అందించేందుకు సిద్ధమైన సోనూసూద్
ఆపదలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే రియల్ హీరో సోనూసూద్ మరోసారి తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల (విమాన సర్వీసుల రద్దు) కారణంగా దుబాయ్లో చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికుల కోసం ఆయన సాయం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అక్కడ ఇబ్బందిపడుతున్న వారికి ఉచితంగా వసతి కల్పించనున్నట్లు చెప్పారు.
ఎలాంటి షరతులు లేవని.. ఏ దేశస్థులైనా ఉచితంగా బస చేయవచ్చని చెప్పారు. ఇలాంటి సమయంలో మానవత్వం మాత్రమే ముఖ్యమని సోనూసూద్ అన్నారు. ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు తనకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తే తన టీమ్ వారిని సంప్రదిస్తుందన్నారు.
కాగా, కరోనా సమయంలో లక్షల మంది వలస కార్మికులను స్వస్థలాలకు చేర్చిన సోనూసూద్, తాజా పరిణామాలతో విదేశాల్లో చిక్కుకున్న వారికి కూడా అండగా నిలవడంపై నెట్టింట ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈయన రీల్ నటుడు కాదని రియల్ హీరో అంటూ జేజేలు పలుకుతున్నారు.