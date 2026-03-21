శనివారం, 21 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 21 మార్చి 2026 (14:53 IST)

తగ్గిన టమోటా-రూ.7 పలికిన కిలో టమోటా ధర

Tomatoes
అనంతపురం మండలంలోని కక్కలపల్లి మార్కెట్‌లో టమోటా కిలో గరిష్ఠ ధర రూ.7తో అమ్ముడుపోయినట్లు రాప్తాడు మార్కెట్‌ యార్డు కార్యదర్శి రూప్‌కుమార్ తెలిపారు. 
 
మార్కెట్‌కు శుక్రవారం 24 టన్నుల దిగుబడులు వచ్చాయన్నారు. సరాసరి ధర రూ.5, కనిష్ఠ ధర రూ.3తో విక్రయాలు జరిగాయన్నారు. 
 
కూకట్‌పల్లి రైతుబజార్‌లో కిలో ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. టమాటా 13, వంకాయ 15, బెండకాయ 28, పచ్చిమిర్చి 45 రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు.
 
సామాన్యులకు కూరగాయల ధరలు ఊరట కలిగించాయి. మార్కెట్లో టమాట, వంకాయ ధరలు తగ్గాయి. రైతు మార్కెట్లలో వీటి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. 
 
అటు బెండకాయ, పచ్చిమిర్చి ధరల్లో మాత్రమే పెరుగుదల నమోదైంది. టమాట, వంకాయ ధరలు గత కొద్ది నెలలుగా పడిపోతూ వస్తున్నాయి.

Manchu Vishnu: వంద దేవుళ్లు ఫస్ట్ లుక్ ఆవిష్కరించి విషెస్ తెలిపిన విష్ణు మంచువిజయ్ ఆంటోని, దర్శకుడు శశి కాంబోలో వచ్చిన 'బిచ్చగాడు' చిత్రంలో అమ్మ త్యాగాన్ని గుర్తుచేస్తూ పాడిన వంద దేవుళ్లు అనే పాట వుంటుంది. ఇప్పుడు దానిని టైటిల్ గా చేసుకుని సినిమా రాబోతోంది. విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్, ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పణలో సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద రామంజనేయులు జవ్వాజి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Sandeep Kishan: యుద్ధాలు ముగియవు, రాజులు మరణించరు అనే కాన్సెప్ట్ తో సందీప్ కిషన్‌ చిత్రంశంబాల విజయం తరువాత దర్శకుడు యుగంధర్ ముని, నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు మళ్లీ ఓ అద్భుతాన్ని సృష్టించేందుకు రెడీ అయ్యారు. 'శంబాల' దర్శక, నిర్మాతలు కలిసి ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ చేస్తారా? అని అంతా ఎదురుచూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ ఎదురుచూపుకి సమాధానంగా సందీప్ కిషన్‌తో ఓ భారీ పాన్ ఇండియా సోషియో ఫాంటసీ మూవీని మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు.

Sridevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆవిష్కరించిన బ్యాండ్ మేళం ట్రైలర్ట్రైల‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే.. యూత్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కు క‌నెక్ట్ అయ్యే ల‌వ్‌స్టోరీగా దీన్ని రూపొందించారు. హీరో హీరోయిన్ మ‌ధ్య ఉండే ప్రేమ‌, గిల్లిక‌జ్జాలను హ‌త్తుకునేలా రూపొందించారు. హీరో హ‌ర్ష్ రోష‌న్ త‌న మ‌ర‌ద‌లైన హీరోయిన్ ప్రేమ‌ను గెల‌వ‌టానికి ఏం చేశాడు? త‌న‌కు ఎదురైన ఇబ్బందులేంటి? వాటిని ఎలా అధిగ‌మించాడు? అనే అంశాల‌తో బ్యాండ్ మేళం సినిమా రూపొందిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

సూర్య నుండి స్ఫూర్తి పొందిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి... పవన్ కల్యాణ్ ప్రశంసలుఉగాది పండుగ సందర్భంగా, తమిళ స్టార్ సూర్య నుండి స్ఫూర్తి పొంది, పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందించే లక్ష్యంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒక హృదయపూర్వక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ప్రకటనకు ఆయన సోదరుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నుండి బలమైన మద్దతుతో పాటు విస్తృత ప్రశంసలు లభించాయి. సోషల్ మీడియాలో తన ఆలోచనలను పంచుకుంటూ, చిరంజీవి సామాజిక కార్యక్రమాల పట్ల తనకున్న దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను గుర్తుచేసుకున్నారు. 25 సంవత్సరాల క్రితం, రక్తదాన ఆవశ్యకతను గుర్తించి, తాను రక్తదాన శిబిరాలను ఎలా ప్రారంభించారో ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇప్పుడు, ఆయన మరో కీలక సమస్య అయిన పేదలకు విద్యావకాశాలను కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

కామాఖ్య ఎక్స్ ట్రార్డినరీ ఫిల్మ్. పవర్ ఫుల్ థ్రిల్లర్ అంటున్న చిత్ర యూనిట్సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న థ్రిల్లింగ్ 'కామాఖ్య'. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా టీజర్ ని లాంచ్ చేశారు.

కంటెంట్, వాణిజ్యాల సమ్మిళిత ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నజెన్ ఆల్ఫా వెల్లడించిన ఏఎస్‌సీఐ అధ్యయనంవ్లాగ్‌లలో కలిసిపోయిన షార్ట్స్, గేమ్‌ప్లేలో కలిసిపోయి, స్నేహితుడి సిఫార్సులా అనిపించే స్పాన్సర్డ్ కంటెంట్‌కు దారితీస్తాయి. వాళ్లు స్క్రీన్‌ను ఒక్క క్షణం కూడా వదలడం లేదు. జెన్ ఆల్ఫా డిజిటల్ స్ట్రీమ్‌ను చూడదు, దానిలోనే జీవిస్తుంది. లీనమయ్యే, వాణిజ్యపరంగా చురుకైన ఈ వాస్తవికతను అర్థం చేసుకోడానికే అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(ASCI) అకాడమీ పూనుకుంది. ఫ్యూచర్‌ బ్రాండ్స్ కన్సల్టింగ్‌తో కలిసి, ASCI అకాడమీ వాట్ ది సిగ్మా? అనే ఒక మార్గదర్శక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధన అధ్యయ నాన్ని విడుదల చేసింది.

ఖాళీ కడుపుతో లవంగాలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులవంగాలలో ఫైబర్, మాంగనీస్, విటమిన్ సి, కె ఉన్నాయి. మాంగనీస్ మెదడు పనితీరును పెంచుతుంది మరియు ఎముకలు గట్టి పడటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లవంగాలలో యాంటీమైక్రోబియల్ లక్షణాలు తిమ్మిర్లు, అలసట, అతిసారము వంటి రుగ్మతలకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. లవంగాలతో ఇంకా ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లవంగాలలో ఉన్న యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు అంటువ్యాధులకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అడ్డుకుంటుంది. లవంగం నూనె బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలను, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది. ఒక లవంగ మొగ్గను నమలడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలుకొలెస్ట్రాల్. ఈ సమస్యతో చాలామంది సతమతమవుతుంటారు. కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా గుండె సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. ఈ సమస్య వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలంటే అనుసరించ

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ అన్నింటిలో సెల్ డ్యామేజ్‌ని తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పదార్ధాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటి ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. స్ట్రాబెర్రీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కంటి శుక్లాలు నివారించడంలో, అంధత్వాన్ని దూరం చేయడంలో మేలు చేస్తాయి. బ్లాక్ బెర్రీలోని విటమిన్స్ గుండెకు, ప్రసరణ వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఓరల్ క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

పిల్లలు కనమంటే నో చెప్తున్న రష్యా మహిళలు.. వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు తలనొప్పిదేశంలో నెలకొన్న జనాభా సంబంధిత సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన కొత్త ఆరోగ్య మార్గదర్శకాల ప్రకారం, పిల్లలను కనడానికి ఇష్టపడని మహిళలను రష్యా మనస్తత్వవేత్తల వద్దకు పంపనుంది. గత 25 ఏళ్లుగా సాగుతున్న తన పాలనలో, రష్యాలో తగ్గుముఖం పడుతున్న జనన రేటు అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు ప్రధాన ఆందోళన కలిగించే అంశాలలో ఒకటిగా ఉంది. గత నాలుగేళ్లుగా ఉక్రెయిన్ యుద్ధరంగంలోకి మాస్కో లక్షలాది మంది యువకులను పంపడంతో, ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది.
