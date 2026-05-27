సంబంధిత వార్తలు
- 'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్
- అతని కోసం పెద్ది చిత్రంలో నటించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నా : దివ్యేందు శర్మ
- పెద్ది రామ్చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్
- Chiru 158 Update: నివేథా పేతురాజ్ మాస్టర్ కు పాఠాలు చెబుతుందా?
- పొరపాటున కూడా నా కలలోకి రావొద్దంటున్న 'డ్రాగన్'
Nivetha Pethuraj: వెంకీ, చిరు సినిమాల్లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన నివేదా పేతురాజ్
సీనియర్ తారల సరసన వరుసగా అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ, నటి నివేదా పేతురాజ్ తన టాలీవుడ్ కెరీర్లో ఎట్టకేలకు ఒక ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. నివేదా 'మెంటల్ మదిలో' చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది, కానీ ఆ సినిమా ఆమెకు గుర్తింపును తీసుకురాలేకపోయింది. ఆ తర్వాత, 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలో ఆమె కనిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, ఆపై పెద్దగా ఆఫర్లు లభించలేదు.
Nivetha Pethuraj
తాజా సమాచారం ప్రకారం, నటి నివేదా పేతురాజ్, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రూపొందించనున్న తదుపరి చిత్రంలో ఒక కీలక పాత్రను దక్కించుకున్నారు. వెంకటేష్ దగ్గుబాటి కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి తాత్కాలికంగా ఏకే47 అనే పేరును పరిశీలిస్తున్నారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇదే సమయంలో మరొక ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం కూడా ఆమె పేరును పరిశీలిస్తున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
కె.ఎస్. రవీంద్ర దర్శకత్వంలో చిరంజీవి నటిస్తున్న రాబోయే చిత్రంలో నివేదా చేరే అవకాశం ఉంది. ఈ చిత్రంలో ఇప్పటికే ప్రియమణి, అనస్వర రాజన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్ర బృందంలో నివేదా చేరడం ద్వారా, ఆ చిత్రానికి గ్లామర్తో పాటు అదనపు బలం కూడా చేకూరుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ రెండు ప్రాజెక్టులలోనూ నివేదా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక వెంకటేష్ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి కూడా ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. గతంలో నివేదాకు సోలో హీరోయిన్గా అవకాశాలు లభించినప్పటికీ, ఆ ప్రాజెక్టులు ఆమె కెరీర్ వృద్ధికి పెద్దగా దోహదపడలేదు.
ప్రస్తుతం, ఇద్దరు అగ్ర తారలతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభించడం ఆమె కెరీర్లో ఒక కీలక మలుపుగా మారే అవకాశం ఉంది. నివేదా చివరిగా 2023లో విడుదలైన బూ అనే హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో కనిపించింది.
Vijay : ఢిల్లీలో ప్రధానిని కలిసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్
తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. రాజధాని ఢిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో విజయ్ తన మొదటి అధికారిక పర్యటనను కూడా ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నారు. గతంలో, 2023లో 'దళపతి' విజయ్ మోదీని కలిసినప్పుడు, విజయ్ కేవలం ఒక నటుడు మాత్రమే. అప్పట్లో మోదీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ, ప్రధానమంత్రి పదవిని అధిరోహించే దశలో ఉన్నారు.
మమతా బెనర్జీకి షాకిచ్చిన బరాసత్ ఎంపీ... అన్ని పదవులకు రిజైన్
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికారానికి దూరమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి ఆ పార్టీకి చెందిన బరాసత్ ఎంపీ కకోలి ఘోష్ దస్తికార్ తేరుకోలేని షాకిచ్చారు. ఎంపీ పదవితో పాటు పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం సహా అన్ని పదవులకు రాజీనామా చేశారు. బరాసత్ నుంచి నాలుగుసార్లు ఎంపీగా గెలిచిన కకోలి ఘోష్... ఇటీవల టీఎంసీ బరాసత్ పార్లమెంటరీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెడిసెంట్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే పార్టీలోనే అన్ని పదవుల నుంచి వైదొలగడం గమనార్హం.
దేశంలో సుధీర్ఘ దూరం ప్రయాణించే రైలు ఏది?
ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద వ్యవస్థగా గుర్తింపు పొందిన భారతీయ రైల్వే... దేశంలో ఒక సుధీర్ఘ దూరం ప్రయాణించే రైలును నడుపుతోంది. ఈ రైలు మూడు పగలు, మూడు రాత్రుల పాటు ప్రయాణించి గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది. ఆ రైలు పేరు వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్. స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి సందర్భంగా గత 2011లో ఈ రైలును భారతీయ రైల్వే ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రైలు దేశంలోనే అత్యంత సుధీర్ఘమైన రైలు మార్గంలో ప్రయాణించే ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. అస్సోంలోని డిబ్రూగఢ్లో ప్రారంభమై దేశపు దక్షిణ అంచున ఉన్న కన్యాకుమారి వరకు ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. మొత్తం 4155 కిలోమీటర్ల దూరం ఈ రైలు ప్రయాణం సాగుతుంది.
భాష అనేది ఒక చాయిస్ మాత్రమే.. బలవంతంగా రుద్దలేం...
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన త్రిభాషా విధానంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది. జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి 9వ తేదీ వరకు విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా మూడు భాషలను అభ్యసించాలని సెంట్రల్ బోర్డు ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ - సీబీఎస్ఈ ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలుకాగా, విచారణ చేపట్టేందుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సారథ్యంలోని ధర్మాసనం అంగీకరించి కేంద్రంతో పాటు సీబీఎస్ఈ, ఎన్.సి.ఈ.ఆర్.టీలకు నోటీసులు జారీచేసింది.
శస్త్రచికిత్స లేకుండానే 4 ఏళ్ల చిన్నారి గుండెలో రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు
హైదరాబాద్: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్స ద్వారా నాలుగేళ్ల చిన్నారి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే విజయవంతంగా మూసివేసి అరుదైన ఘనత సాధించారు. మాస్టర్ వియాన్ పూజారి అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కేవలం 11 కిలోల బరువుతో తరచూ ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, త్వరగా అలసిపోవడం, బరువు పెరగకపోవడం వంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. వైద్యులు సమగ్రంగా పరీక్షించగా, చిన్నారికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ASD) అనే జన్యుపరమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
మంచినీటిలో నానబెట్టి తినాల్సిన ఆహారాలు ఏమిటి?
గింజ ధాన్యాలను నీటిలో నానబెట్టుకుని తింటుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి. బాదంపప్పును నానబెట్టడం వల్ల వాటి పోషక విలువలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెపుతారు. అలాగే 6 ప్రసిద్ధ ఆహారాలను నీటిలో నానబెట్టి తింటే శరీరానికి పోషక విలువలను మరింగా పెంచుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కలుషితాలను తొలగించడానికి బియ్యాన్ని కాసేపు నీటిలో నానబెట్టాలని చెపుతారు, బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే త్వరగా ఉడికిపోతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత ఓట్స్, క్వినోవా ఉపయోగించడం ద్వారా హానికరమైన రసాయనాలను తొలగించి పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.
తీపి పదార్థాలను మోతాదుకి మించి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
స్వీట్లు లేదా చక్కెర తక్కువ మొత్తంలో ఆరోగ్యానికి మంచిది. మోతాదుకి మించి తీసుకుంటే అధిక బరువు పెరగడం, మొటిమలు, టైప్ 2 మధుమేహం ఇంకా అనేక తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు మూలకారణం అవుతుంది. తరచుగా చక్కెర-తీపి పానీయాలను సేవించడం అనేది ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణమని తేలింది. అధిక చక్కెర ఆహారాలు గుండె జబ్బులతో సహా అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. చక్కెర ఆహారాలు, పానీయాలతో సహా శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారం మొటిమలు రావడానికి కారణమవుతాయి. అధిక చక్కెర వినియోగంతో మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం వున్నట్లు వైద్యులు చెపుతారు. అధిక మొత్తంలో చక్కెర తినడం కొన్ని క్యాన్సర్లను అభివృద్ధి చేసే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది
మండుటెండలో నుంచి చల్లటి నీరు తాగితే...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తమ వ్యక్తిగత పనుల మీద బయటకు వెళ్లివచ్చి చల్లటి నీటిని సేవిస్తుంటారు. ఇలా తాగడం వల్ల కొద్దిసేపు ఉపశమనం కలుగినట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ, కొన్నిసార్లు దానివల్ల శరీరానికి తీవ్ర అసౌకర్యం కలగవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నువ్వుల నూనెతో ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాపర్, విటమిన్లూ, ప్రోటీన్లూ వంటి ఎన్నో ఖనిజాలు దాగి ఉన్నాయి. వీటిల్లోని యాంటీఆక్సీడెంట్ క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీరాడికల్స్ను అడ్డుకుంటుంది. వీటిల్లోని పీచు జీర్ణశక్తికి తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనెతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. నువ్వులు వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, వీటిల్లో ఉండే మెగ్నీషియం రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకు తోడ్పడుతుంది. నువ్వులు, నువ్వుల నూనె వాడుతుంటే మధుమేహం, బీపీలను నివారిస్తుంది. నువ్వులు ఎముకల వృద్ధికి తోడ్పడి ఆస్టియోపోరోసిస్ని తగ్గిస్తాయి. నువ్వులను తీసుకోవడం వలన చెడు కొలస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. ఉదయాన్నే ఒక టీ స్పూను నువ్వుల నూనెను కాసేపు పుక్కిలించడం వల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంటుంది.