సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (14:21 IST)

గుండుసూదిని మింగిన బాలుడు... అయస్కాంతంతో వెలికి తీసిన వైద్యులు...

operation
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లా, గంపలగూడెం మండలం గోసవీడు గూడెంకు చెందిన ఓ బాలుడు గుండుసూదిని మింగేశాడు. దీన్ని వైద్యులు ఎంతో చాకచక్యంగా అయస్కాంతంతో వెలికి తీశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిచన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, మండలం గోసవీడు అనే గూడెంకు చెందిన కోట వరుణ్‌ సందేశ్‌ అనే బాలుడు గ్రామంలోని ఒక ప్రైవేటు విద్యాలయంలో ఈ ఏడాది 8వ తరగతి పూర్తి చేశాడు. 
 
వేసవి సెలవులు కావడంతో ఇంట్లోనే ఉన్న అతను మూడు రోజుల కిందట దంతాలను గుండుసూదితో కుట్టుకుండగా గొంతులోకి జారిపోవడంతో మింగేశాడు. ఈ క్రమంలో అది ఊపిరితిత్తుల వద్దకు చేరి వాంతులతో పాటు సూది మొన గీసుకుపోయి నోటి వెంట రక్తం కూడా వచ్చింది. మొదట తెలంగాణలోని మధిరకు, అక్కడ నుంచి ఖమ్మం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినా సరైన చికిత్స అందలేదు. తర్వాత విజయవాడలోని ఒక కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా అక్కడి వైద్యులు చాకచక్యంగా గుండుసూదిని కడుపులో నుంచి బయటకు తీసి బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడారు. 
 
తొలుత చిన్న కెమెరాను కడుపులోకి పంపించి గుండుసూది ఊపిరితిత్తుల వద్ద ఆగిందని నిర్థారించారు. వైద్య నిపుణులు ఒక అయస్కాంతం కడుపులోకి పంపించి దాని సాయంతో గంటకుపైగా కష్టపడి చాకచక్యంగా బయటకు తీసినట్లు బాలుడి తండ్రి ఏసురత్నం ఆదివారం తెలిపారు. ప్రస్తుతం తమ కుమారుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడని, ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి తీసుకువచ్చామని చెప్పారు. బాలుడి చికిత్సకు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చిందన్నారు. 

లయతో Jagapatibabu: నా ప్రయాణం మనోహరం టు వడలతో ప్రారంభమైంది: జగపతి బాబు

లయతో Jagapatibabu: నా ప్రయాణం మనోహరం టు వడలతో ప్రారంభమైంది: జగపతి బాబువెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమమిల్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్‌తో ఆసక్తిని రేకెత్తించిన టీం, ఇప్పుడు థ్రిల్లింగ్ టీజర్‌ ని లాంచ్ చేశారు.

Samyuktha: ది బ్లాక్ గోల్డ్ పూర్తయిన షూటింగ్- స్టయిలిష్ లుక్ లో సంయుక్త

Samyuktha: ది బ్లాక్ గోల్డ్ పూర్తయిన షూటింగ్- స్టయిలిష్ లుక్ లో సంయుక్తతెలంగాణ–మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ, చేతిలో గన్ ఉన్నప్పటికీ చట్టాన్ని ముఖ్యంగా భావించే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. దేశాన్ని కుదిపేసిన కోల్ సిండికేట్‌ల నేపథ్యంలో, నిజ జీవిత సంఘటనల స్ఫూర్తితో ఈ కథ మరింత గ్రిప్పింగ్‌గా తీర్చిదిద్దారు.

Saidhansika: నన్ను కాపాడుకున్న సాయిధాన్సికకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన విశాల్

Saidhansika: నన్ను కాపాడుకున్న సాయిధాన్సికకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన విశాల్కాకినాడలో రెండు వారాల పాటు సాగిన కఠినమైన షెడ్యూల్ తర్వాత మగుడం చిత్రం తెలుగులో మకుటం గా రూపొందుతోంది. ఇటీవలే కాకినాడ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసుకుని టీమ్ అంతా విమానంలో చెన్నైకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా విశాల్ స్పందించారు. మా టీమ్ చెన్నైకి తిరిగి వచ్చింది. నా ప్రియమైన సిబ్బందికి, ముఖ్యంగా నా డీఓపీ అభినందన్, బృందా మాస్టర్, నా దర్శకత్వ బృందానికి ధన్యవాదాలు. ఈ మొత్తం సమయంలో నాకు అండగా నిలిచినందుకు ప్రభాకు ప్రత్యేక అభినందనలు.

యాంకర్ విష్ణుప్రియతో నాకు పెళ్లా.. ఎవరు చెప్పారు? జేడీ చక్రవర్తి ప్రశ్న

యాంకర్ విష్ణుప్రియతో నాకు పెళ్లా.. ఎవరు చెప్పారు? జేడీ చక్రవర్తి ప్రశ్నప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు జేడీ చక్రవర్తి బుల్లితెర యాంకర్ విష్ణుప్రియను వివాహం చేసుకోబుతున్నట్టు ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. దీనిపై జేడీ చక్రవర్తి స్పందించారు. ఈ వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని, అవన్నీ కేవలం పుకార్లేనని ఆయన కొట్టిపారేశారు. విష్ణుప్రియ తనకు కేవలం ఒక ప్రియ శిష్యురాలు మాత్రమేనని, తమ మధ్య అంతకుమించిన సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. తన తాజా చిత్రం 'గాయపడ్డ సింహం' ప్రమోషన్‌లో భాగంగా, ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Heroes: హీరోల పారితోషికంలో సినిమారంగంలో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయా?

Heroes: హీరోల పారితోషికంలో సినిమారంగంలో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయా?దక్షిణాది సినిమా రంగంలో పెనుమార్పులు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవలే టాలీవుడ్ సినిమాలు థియేటర్లలో ఆడకపోవడంతో కొద్దికాలం మూసివేయాలని ఎగ్జిబిటర్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సిటీలోని కొన్ని మారుమూల థియేటర్లలో జనాలు రావడంలేదు. మరో వైపు హైదరాబాద్ సిటీలోనూ మాల్స్ లో వున్న థియేటర్లలో నూన్ షోలకు అస్సలు ప్రేక్షకులే కరువవుతున్నారు. అయితే ఇదే పరిస్థితి తమిళనాడులోనూ వుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

Watch More Videos

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com