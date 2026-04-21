గొరిల్లాల ఎంక్లోజర్లో పొరబాటున జారిపడిన బాలుడు, ఆ గొరిల్లా ఏం చేసిందంటే? వీడియో
జంతు ప్రదర్శన శాలలకు వెళ్లినప్పుడు కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. కొందరు జంతువులను దగ్గరగా చూడాలనుకుని అత్యుత్సాహం చూపించడం వల్ల ప్రమాదాలకు గురవుతుంటారు. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఓ బాలుడు గొరిల్లాల ఎంక్లోజర్ లోపల పడిపోయాడు.
అంతే.. ఒక్కసారిగా గొరిల్లాల గుంపు అక్కడికి వచ్చింది. అందులో ఓ పెద్దగొరిల్లా ఆ బాలుడిని నిశితంగా గమనించింది. బాలుడు భూమిని అతుక్కున్నట్లు పడిపోయి వున్నాడు. కొద్దిసేపు అతడినే గమనించింది. అటుఇటూ తిరిగిన గొరిల్లా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయింది. దాంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బాలుడిని సురక్షితంగా ఆ ఎంక్లోజర్ నుంచి కాపాడారు.