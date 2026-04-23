అల్లు అర్జున్ బ్లాక్బస్టర్ సరైనోడు 10వ వార్షికోత్సవం
Sarrainodu 10th Anniversary
బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించిన 'సరైనోడు' చిత్రంలో, అవినీతి రాజకీయ నాయకులతో పోరాడే ఒక విజిలెంట్ సైనికుడిగా అల్లు అర్జున్ నటించారు. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మరియు కేథరీన్ ట్రెసా ప్రధాన పాత్రలలో కనిపించగా, ఎస్.ఎస్. థమన్ యొక్క 'బ్లాక్బస్టర్' వంటి హిట్ చిత్రాలు ఈ చిత్రానికి మంచి వైబ్ను అందించాయి.
ప్రారంభంలో మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹127 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ₹97 కోట్ల షేర్లతో చార్టులలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. రికార్డు స్థాయి ఓపెనింగ్ల నుండి వరుసగా 30 సంవత్సరాల పాటు టాప్ టీవీ రేటింగ్ల వరకు, ఈ చిత్రం యొక్క శాశ్వతమైన 'ఊర మాస్' అప్పీల్ను అభిమానులు వేడుకగా జరుపుకుంటున్నారు, ఇది అల్లు అర్జున్ ఐకాన్ హోదాను ధృవీకరించింది.