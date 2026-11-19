రూ.7కోట్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కుంభకోణం.. మౌనం వీడిన పవన్ సెక్రటరీ రుక్మిణి
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న రూ.7కోట్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కుంభకోణం, తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత సహాయకురాలు కోట రుక్మిణి ఎట్టకేలకు స్పందించడంతో కొత్త మలుపు తీసుకుంది. ఈ విషయం ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పెద్ద రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది.
Pawan PA Rukmini
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ఆశ చూపి, తన సంస్థలోని ఒక ఉద్యోగి తన పేరు, కంపెనీ గుర్తింపు, అధికారిక పత్రాలను దుర్వినియోగం చేసి డబ్బులు వసూలు చేశాడని రుక్మిణి తెలిపారు. ఈ విషయం తన దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే ఆ ఉద్యోగిని సంస్థ నుండి తొలగించినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. తన కంపెనీ తరఫున పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేశామని ఆమె చెప్పారు.
నిజంగా మోసం చేసిన వారిని కాకుండా తననే ఎందుకు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ప్రశ్నిస్తూ, తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి పథకం ప్రకారం ప్రయత్నం జరుగుతోందని రుక్మిణి అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలోకి ఎవరైనా పవన్ను లాగడానికి ప్రయత్నిస్తే తాను మౌనంగా ఉండబోనని కూడా ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఈ కేసులో బోడపాటి ధరణి కృష్ణ ప్రమేయం ఉంది. అతను ఏలూరు, తణుకు, సమీప ప్రాంతాలకు చెందిన సుమారు 36 మంది నుండి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ఆశ చూపి దాదాపు రూ.7 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆమె రుక్మిణితో సంబంధం ఉన్న ఒక కంపెనీలో హెచ్ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేసినట్లు సమాచారం. బాధితులకు నకిలీ నియామక పత్రాలు, గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అయితే, ధరణి కూడా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. తాను కేవలం ఒక ఉద్యోగిని మాత్రమేనని, ఈ కుంభకోణం వెనుక ఉన్న అసలు వ్యక్తులను కాపాడటానికి తనను బలిపశువుగా చేస్తున్నారని ఆమె ఒక వీడియోలో పేర్కొన్నారు. పోలీసు కస్టడీలో తనపై దాడి జరిగిందని కూడా ఆమె ఆరోపించారు.
తన కుమార్తెను అక్రమంగా నిర్బంధించి, వేధించారని ఆరోపిస్తూ, ఆమె తల్లి ఏపీ హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ను ఆశ్రయించారు. ఈ ఆరోపణలను చట్టపరంగా ఎదుర్కోవడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని, తన మౌనాన్ని బలహీనతగా భావించవద్దని రుక్మిణి ఇప్పుడు హెచ్చరించారు. ఈ కేసు ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది.