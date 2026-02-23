తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన.. ఏపీ అంతటా వర్షాలు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం రాబోయే మూడు రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం వుందని ఐఎండీ తెలిపింది.
ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో రాబోయే 48 గంటల్లో ఈశాన్య దిశగా మారే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, తమిళనాడు నుండి మహారాష్ట్ర వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి ఆంధ్రప్రదేశ్పై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతోంది.
దక్షిణ కోస్తా రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఇలాంటి వర్షపాత నమూనాలను అంచనా వేయవచ్చు. రాయలసీమ జిల్లాలు మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనీస ఉష్ణోగ్రతలలో ప్రస్తుతానికి గణనీయమైన మార్పులు ఉండవని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.