1990 నుంచి 2026 వరకు- బాబు- బిల్ గేట్స్ మీట్.. 2 దశాబ్దాలలో కీలక ఘట్టాలు
90వ దశకంలో విజన్ హైదరాబాద్ కనిపించింది. 2026లో, విజన్ అమరావతి కనిపిస్తోంది. ఇద్దరు చారిత్రక వ్యక్తులు, దశాబ్దాలలో రెండు మైలురాయి సమావేశాలు. ప్రస్తుత ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బిల్ గేట్స్ను కలవగలిగినప్పుడు 90వ దశకంలో, హైదరాబాద్లో ఐటీ విప్లవానికి ఇది దారితీసింది.
దాదాపు మూడున్నర దశాబ్దాల తర్వాత, వారి మార్గాలు మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిశాయి. ఈసారి, విభజించబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్, సీఎం చంద్రబాబుకు వేరే ఎజెండా ఉంది. 90వ దశకంలో, తెలుగువారికి ఉపాధి కల్పించడం, హైదరాబాద్ను రాష్ట్రానికి వృద్ధి ఇంజిన్గా ఉంచడం చంద్రబాబు ఎజెండా.
2026లో, బిల్ గేట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ నుండి బయటకు వచ్చి బిల్, మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్తో తన రెక్కలను విస్తృతంగా విస్తరించారు. 2026లో, చంద్రబాబు, బిల్ గేట్స్ ఇద్దరూ అత్యాధునిక సాంకేతిక పురోగతులను కోరుకుంటున్నారు. కానీ వారికి ఒక కలయిక స్థానం ఉంది. రేపటి సాంకేతికత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను దారిద్య్రరేఖకు పైకి ఎత్తాలి. వారు కలిసి తెలుగువారికి ఆరోగ్యకరమైన, సంపన్నమైన రేపటిని ఊహించారు.
ఇది రాత్రికి రాత్రే జరగదని, సరైన దిశలో సరైన ప్రయత్నం చేయకుండా జరగదని ఇద్దరు నాయకులకు తెలుసు. కానీ ఆ కల అసాధ్యం కాదు. తెలుగువారు ఇప్పుడు టెక్నాలజీపై అవగాహన కలిగి ఉన్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలను అర్థం చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా సమగ్ర వృద్ధి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
వారు అమరావతిలో ప్రపంచ స్థాయి నగరాన్ని కోరుకుంటున్నారు, ఇది తాజా ఆరోగ్య సంరక్షణ, జీవన నాణ్యత మరియు అత్యున్నత స్థాయి విద్యను ప్రదర్శించే మోడల్ నగరంగా ఉండటంతో పాటు సాంకేతిక కేంద్రంగా ఉంటుంది. ఇద్దరు నాయకులు, ఇద్దరు కర్మ భూమికలు.
పరస్పర సహకారం, సమన్వయంతో, చంద్రబాబు, బిల్ గేట్స్ ఖచ్చితంగా అమరావతిని సాంకేతిక పురోగతి ద్వారా నడిచే నాణ్యమైన జీవనానికి సాధనంగా మారుస్తారు.