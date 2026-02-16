ఉండవల్లి అరటితోటలో బిల్ గేట్స్.. స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 సూపర్ అంటూ కితాబు
బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్తో సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిలో బిల్ గేట్స్ను కలిశారు. బిల్ గేట్స్ ఏపీ పర్యటన సందర్భంగా ఉండవల్లి ప్రాంతాన్ని సందర్శించి, అక్కడి అరటి తోటలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఆధునిక పద్ధతులు, సాగు విధానాలపై ఆయన ఆసక్తి కనబరిచినట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే పేదరికం తగ్గింపు, ఉపాధి, ఏఐ ఆధారిత పాలన, వ్యవసాయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్కరణలపై దృష్టి సారించే స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 దార్శనికతను ముఖ్యమంత్రి ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా బిల్ గేట్స్ రాష్ట్ర సంజీవని ఆరోగ్య చొరవను ప్రశంసించారు.
వ్యవసాయం, ప్రజా సేవలలో సాంకేతికతను ఉపయోగించడాన్ని ప్రశంసించారు. జూలై 2026 నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏఐ ఆధారిత ఆరోగ్య సంరక్షణను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. డిజిటల్ ఆవిష్కరణ, డేటా ఆధారిత పాలన, ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వృద్ధి ప్రణాళికలపై ఇరువురు నాయకులు చర్చించారు.