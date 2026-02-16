17-02- 2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఇతరులకు సాయం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
శ్రమించిన కొద్దీ మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఆశావాహదృక్పథంతో మెలగండి. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. హామీలు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. సవరణలు సాధ్యపడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సాయం చేస్తామన్న నాడు వెనుకడుగు వేస్తారు. నిరుత్సాహానికి లోనవుతారు. చిన్న చిన్న ఒత్తిళ్లున్నా మనోవైద్యం కోల్పోవద్దు. రావలసిన ధనం ఆలస్యంగా అందుతుంది. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నేరవేరుతాయి. చేపట్టిన పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. లావాదేవీల విషయంలో లౌక్యంగా మెలగండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం, పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
విశేష ఫలితాలున్నాయి. అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. పనుల భాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త ప్రముఖులను కలుసుకుంటారు. ప్రియతములు గురించి ఆందోళన చెందుతారు. వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పనులు పూర్తి చేస్తారు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. మీ సాయంతో ఒకరి నుంచి జరుగుతుంది. లావాదేవీల్లో మెలకువ వహించింది. ప్రలోభాలకు గురికావద్దు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి. ఎవరిని తప్పుపట్టవద్దు. దృఢసంకల్పంలో యత్నాలు సాగించండి. ఖర్చులు విపరీతం, ఇతరులకు సాయం తగదు. మీ అభిప్రాయాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి. ఒక సమాచారం అందుతుంది. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లక్ష్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పధంతో మెలగండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, జాప్యం అధికం. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. పూర్వ విద్యార్థులు సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ప్రతికూలతలను అధిగమిస్తారు. లౌక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరీ సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. సమర్థతను చాటుకుంటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పునః ప్రారంభిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుంది. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ద్విచక్ర వాహంపై దూరప్రయాణం తగదు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
సమస్యలను నిబ్బరంగా ఎదుర్కుంటారు. మీ కార్యదీక్ష ప్రశంనీయమవుతుంది. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. కొత్తవ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. చేపట్టిన పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది.