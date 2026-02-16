మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

17-02- 2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఇతరులకు సాయం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
శ్రమించిన కొద్దీ మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఆశావాహదృక్పథంతో మెలగండి. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. హామీలు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. సవరణలు సాధ్యపడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సాయం చేస్తామన్న నాడు వెనుకడుగు వేస్తారు. నిరుత్సాహానికి లోనవుతారు. చిన్న చిన్న ఒత్తిళ్లున్నా మనోవైద్యం కోల్పోవద్దు. రావలసిన ధనం ఆలస్యంగా అందుతుంది. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నేరవేరుతాయి. చేపట్టిన పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. లావాదేవీల విషయంలో లౌక్యంగా మెలగండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం, పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
విశేష ఫలితాలున్నాయి. అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. పనుల భాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త ప్రముఖులను కలుసుకుంటారు. ప్రియతములు గురించి ఆందోళన చెందుతారు. వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పనులు పూర్తి చేస్తారు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. మీ సాయంతో ఒకరి నుంచి జరుగుతుంది. లావాదేవీల్లో మెలకువ వహించింది. ప్రలోభాలకు గురికావద్దు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి. ఎవరిని తప్పుపట్టవద్దు. దృఢసంకల్పంలో యత్నాలు సాగించండి. ఖర్చులు విపరీతం, ఇతరులకు సాయం తగదు. మీ అభిప్రాయాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి. ఒక సమాచారం అందుతుంది. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లక్ష్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పధంతో మెలగండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, జాప్యం అధికం. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. పూర్వ విద్యార్థులు సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ప్రతికూలతలను అధిగమిస్తారు. లౌక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరీ సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. సమర్థతను చాటుకుంటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పునః ప్రారంభిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుంది. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ద్విచక్ర వాహంపై దూరప్రయాణం తగదు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
సమస్యలను నిబ్బరంగా ఎదుర్కుంటారు. మీ కార్యదీక్ష ప్రశంనీయమవుతుంది. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. కొత్తవ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. చేపట్టిన పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది.

Watch More Videos

పవన్ సార్, నా చేయి విరిగింది చూడండి, ప్లీజ్ మా ఊరికి రోడ్డు వేయండి: విద్యార్థి వీడియో

పవన్ సార్, నా చేయి విరిగింది చూడండి, ప్లీజ్ మా ఊరికి రోడ్డు వేయండి: విద్యార్థి వీడియోశ్రీకాకుళం జిల్లా కవిటి మండలం పరిధిలోని రాజపురం గ్రామం నుంచి కమలాయిపుట్టుగ గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు మార్గం పూర్తి అధ్వాన్నంగా వుందనీ, ఆ దారిన వెళ్తుంటే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు సైకిళ్లపై వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డుపై వున్న గతుకులకు కిందపడిపోయి దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. దీనిపై ఓ బాలుడు వీడియో ద్వారా.. పవన్ సార్, రోడ్డు బాగాలేనందువల్ల సైకిల్ పైనుంచి కిందపడి చేయి విరిగింది. దయచేసి మా ఊరికి రోడ్డు వేయండి సార్ అంటూ వెల్లడించాడు.

భర్తను రూ.1.5 కోట్లకు ప్రియురాలికి అమ్మేసిన భార్య.. అలా సెటిలైపోయింది..

భర్తను రూ.1.5 కోట్లకు ప్రియురాలికి అమ్మేసిన భార్య.. అలా సెటిలైపోయింది..ఓ సినిమాలో భర్తను ఓ భార్య కోటి రూపాయలకు అమ్మేస్తుంది. ఇదే తరహాలో ప్రస్తుతం రియల్ లైఫ్‌లో జరిగింది. తన భర్తను రూ.1.5 కోట్లకు ప్రియురాలికి అప్పగించింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 23 ఏళ్ల క్రితం ఓ భార్యాభర్తలకు వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయనకు 42 ఏళ్లు. వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. అయితే, తన భర్త ఆయనతో పాటు పని చేస్తున్న 54 ఏళ్ల మహిళతో సంబంధం పెట్టుకుని కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడంటూ భోపాల్ ఫ్యామిలీ కోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. కోర్టు ముగ్గురినీ కౌన్సెలింగ్‌కు పిలిచింది

బిల్ గేట్స్‌కి కొబ్బరి చట్నీ, కరకరలాడే అమరావతి పునుగులు

బిల్ గేట్స్‌కి కొబ్బరి చట్నీ, కరకరలాడే అమరావతి పునుగులుబిల్ గేట్స్ అమరావతిలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు అమరావతి రైతులు తాము పండిస్తున్న పంట ఉత్పత్తులను చూపించారు. ఇంతలో కొబ్బరి చట్నీ, కరకరలాడే పునుగులు తీసుకుని ఓ మహిళ బిల్ గేట్స్‌కి అందించింది. వాటిని బిల్ గేట్స్ రుచి చూసి సూపర్ టేస్ట్ వుందని ప్రశంసించారు. బిల్ గేట్స్ అమరావతి పర్యటన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు X లో చిత్రాలను పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా.. మన సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూనే సాంకేతికతను అవలంబించడంలో ముందంజలో ఉన్న మన రైతులను చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను. ఈరోజు ఉండవల్లిలో మిస్టర్ గేట్స్‌తో దీని గురించి ఒక చిన్న క్లుప్త దృశ్యాన్ని పంచుకున్నాను.

ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్‌లో ప్రధాని మోదీ జియో పెవిలియన్‌ సందర్శన

ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్‌లో ప్రధాని మోదీ జియో పెవిలియన్‌ సందర్శనఇండియా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జియో యొక్క AI పెవిలియన్‌ను సందర్శించారు. జియో అభివృద్ధి చేసిన వివిధ AI-ఆధారిత నమూనాలు, పరిష్కారాల గురించి ఆయన తెలుసుకున్నారు. జియో ఇంటెలిజెన్స్, జియో సంస్కృతి AI, జియో ఆరోగ్య AI, జియో శిక్ష, జియో AI హోమ్ వంటి నమూనాలను ప్రధానమంత్రి వీక్షించారు. ఈ నమూనాలు వరుసగా ఎంటర్‌ప్రైజ్ ఇంటెలిజెన్స్, భారతీయ భాష మరియు సాంస్కృతిక కంటెంట్, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, విద్య పరిష్కారాలు మరియు స్మార్ట్ హోమ్ ఆధారిత AI లక్షణాలను సులభతరం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

ఉండవల్లి అరటితోటలో బిల్ గేట్స్.. స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 సూపర్ అంటూ కితాబు

ఉండవల్లి అరటితోటలో బిల్ గేట్స్.. స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 సూపర్ అంటూ కితాబుబిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్‌తో సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిలో బిల్ గేట్స్‌ను కలిశారు. బిల్ గేట్స్ ఏపీ పర్యటన సందర్భంగా ఉండవల్లి ప్రాంతాన్ని సందర్శించి, అక్కడి అరటి తోటలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఆధునిక పద్ధతులు, సాగు విధానాలపై ఆయన ఆసక్తి కనబరిచినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే పేదరికం తగ్గింపు, ఉపాధి, ఏఐ ఆధారిత పాలన, వ్యవసాయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్కరణలపై దృష్టి సారించే స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 దార్శనికతను ముఖ్యమంత్రి ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా బిల్ గేట్స్ రాష్ట్ర సంజీవని ఆరోగ్య చొరవను ప్రశంసించారు.

14-02-2026 శనివారం ఫలితాలు - పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు....

14-02-2026 శనివారం ఫలితాలు - పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆకస్మిక ఖర్చు అందోళన కలిగిస్తుంది. చేబదుళ్లు తీసుకుంటారు. పనులు సాగవు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.

13-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తి చేస్తారు...

13-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తి చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నీరుగారుస్తాయి. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తి చేస్తారు. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి.

12-02- 2026 గురువారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం

12-02- 2026 గురువారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. దీక్షతో శ్రమిస్తేనే కార్యం నెరవేరుతుంది. ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అవసరాలు, వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. అపజయం మీలో పట్టుదలను రేకెత్తిస్తుంది. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి, ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.

మహా శివరాత్రి.. భక్తుల ప్రయాణం సులభతరం.. టీజీఎస్సార్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు

మహా శివరాత్రి.. భక్తుల ప్రయాణం సులభతరం.. టీజీఎస్సార్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులుఫిబ్రవరి 15న జరిగే మహా శివరాత్రిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) భక్తులకు ప్రయాణం సులభతరం చేయడానికి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఫిబ్రవరి 14 నుండి 16 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 43 శైవ దేవాలయాలకు కార్పొరేషన్ 2,243 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది. ప్రధాన గమ్యస్థానాలలో, శ్రీశైలానికి 781, వేములవాడకు 416, ఏడుపాయలకు 249, కీసరగుట్టకు 326, వేలేరుకు 127, కాళేశ్వరానికి 71 ప్రత్యేక సర్వీసులు నడపబడతాయి. అదనంగా, కొమురవెల్లి, అలంపూర్, ఉమామహేశ్వరం, పాలకుర్తి, రామప్ప వంటి ఇతర ప్రముఖ దేవాలయాలకు 273 బస్సులు నడుస్తాయి.

11-02-2026 బుధవారం ఫలితాలు - వాక్యాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు....

11-02-2026 బుధవారం ఫలితాలు - వాక్యాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పట్టుదలతో ముందుకు అడుగు వేస్తారు. పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పెట్టుబడుల విషయం పునరాలోచించండి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com