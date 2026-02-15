సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్

16-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మాటతీరుతో ఎంతటివారినైనా ఆకట్టుకుంటారు...

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులుంటాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మనోధైర్యంతో తీసుకున్న నిర్ణయం సత్ఫలితమిస్తుంది. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. అనవసర జోక్యం తగదు. కొత్తవ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. ఉత్సాహం తగ్గకుండా శ్రమించండి. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. ఆధిపత్యం ప్రదర్శించవద్దు. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. పరిచయస్తులతో విభేదాలు తలెత్తుతాయి. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ముఖ్యం. మనోధైర్యమే మీ విజయానికి దోహదపడుతుంది. అతిగా ఆలోచింపవద్దు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకోండి. పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. ధనం మితంగా వ్యయం చేయండి. మీ శ్రీమతి సాయంతో ఒక అవసరం నెరవేరుతుంది. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొత్తవ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. మీ నుంచి విషయ సేకరణకు కొందరు యత్నిస్తారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు విజయపథంలో సాగుతాయి. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. ఆపన్నులకు సాయం చేస్తారు. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పొగిడే వారితో జాగ్రత్త. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. పాతమిత్రులను కలుసుకుంటారు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
నేడు అనుకూలదాయకం. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. స్థిరచరాస్తుల ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వేడుకకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు, వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
గ్రహబలం ప్రతికూలంగా ఉంది.. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. చిన్న విషయానికే చికాకుపడుతుంటారు. పనులు అప్పగించవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. రాబడిపై దృష్టిపెడతారు. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. కీలక పత్రాల్లో మార్పులు సాధ్యపడతాయి. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
రావలసిన ధనం సమయానికి అందుతుంది. రుణవిముక్తులవుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అన్ని విధాలా అనుకూలమే. మాటతీరుతో ఎంతటివారినైనా ఆకట్టుకుంటారు. ఒక వార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు. ఆహ్వానం, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. ఆప్తులను సంప్రదిస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. ప్రయాణంలో కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీదైన రంగంలో పురోగమిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు. 

