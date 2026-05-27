28-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ధనం మితంగా ఖర్చు చేయండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. సావకాశంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. భేషజాలకు పోవద్దు. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. అవసరాలు వాయిదా చేసుకుంటారు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. పసులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది.
మిధునం :మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సకాలంలో చెల్లింపులు చేస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ, వీలుపడదు. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. కొత్తపరిచయాలేర్పడతాయి.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు, సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్, చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. పుణ్యక్షేత్రాలు, కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మీదైన రంగంలో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. సంయమనంతో సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి. మీ మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. పనుల్లో ఆటంకాలెదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, ఆచితూచి అడుగేయండి. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అన్ని విధాలా అనుకూలమే. కార్యసిద్ధి వ్యవహార జయం ఉన్నాయి. వివాహయత్నం ఫలిస్తుంది. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆర్భాటాలను, విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. వస్త్రప్రాప్తి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్య సాధనకు ఓర్పు, కృషి ప్రధానం. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. న్యాయం అశించవద్దు, రవాణా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. మీ విషయాల్లో ఇతరులు జోక్యానికి అవకాశమివ్వవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. లక్ష్యం సాధిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఒక వార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. కుటుంబీకులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో తొందరపాటుతనం తగదు.
ధనస్సు మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం వృధాకాదు. మీ కృషి ప్రధానంగా ఫలిస్తుంది. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు అప్పగించవద్దు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కాకుండా చూసుకోండి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆర్ధికంగా బాగున్నా ధనం మితంగా ఖర్చు చేయండి. ఆర్భాటాలకు పోవద్దు. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్థిస్తారు. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. చేపట్టిన పనులపై శ్రద్ద వహించండి. మీ ఏమరుపాటుతనం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వేడుకకు హాజరవుతారు. ఆత్మీయులకు కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఓర్పుతో యత్నాలు కొనసాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. పన్ను చెల్లింపులు, పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.
నలుగురైదుగురు భార్యలని మాట్లాడి ఓ పార్టీ భూస్థాపితం, ఇదేనా జర్నలిజం: తెలంగాణ జనసేన
ఏపీ డిప్యూటీ పవన్ కల్యాణ్ పైన తెలంగాణలో ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ నిర్వహించిన మీడియా సమావేశం, అందులో మాట్లాడిన వ్యక్తుల వ్యాఖ్యలపై జనసేన తెలంగాణ పార్టీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఏపిలో పవన్ కల్యాణ్ గారిని వ్యక్తిగతంగా విమర్శించి ఓ పార్టీ భూస్థాపితం అయ్యిందనీ, మళ్లీ అలాంటి వ్యాఖ్యలు ఎవరు చేసిన వారికి కూడా అదే జరుగుతుందని పేర్కొంది. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ మీడియా సమావేశంపై జనసేన తెలంగాణ పార్టీ ఈ క్రింది విధంగా స్పందించింది. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ నా కులం ఎత్తాడు అన్నారు. "నాగేశ్వర్ గారికి సంబంధించి కుల సంఘాలు ఖండించాయి అని విన్నాను,
అమిత్ షా గారూ, ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయరా: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ డైలాగ్తో పగలబడి నవ్విన జనసైనికులు, వీడియో
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తన మనసులోని మాటలను సూటిగా సుత్తి లేకుండా చెప్పేసారు. ఇక ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి అయితే చర్చలు జరగడం మామూలే. ప్రస్తుతం వాటన్నిటిలో ఓ చిన్న వీడియోను మాత్రం నెటిజన్లు విపరీతంగా షేర్ చేసుకుంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో డిప్యూటీ సీఎం ఏం మాట్లాడారో తెలుసుకుందాము. ఆయన మాటల్లోనే... నేను ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రధానమంత్రి గారితో ఏం మాట్లాడతాను, ఏమి అడుగుతాను అని నన్ను అడుగుతుంటారు. ఆయనతో నేనేమి మాట్లాడతాను. నేను మాట్లాడేదల్లా... దేశం భవిష్యత్తు గురించి, మన రాష్ట్రాభివృద్ధి గురించి.
Vijay : ఢిల్లీలో ప్రధానిని కలిసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్
తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. రాజధాని ఢిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో విజయ్ తన మొదటి అధికారిక పర్యటనను కూడా ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నారు. గతంలో, 2023లో 'దళపతి' విజయ్ మోదీని కలిసినప్పుడు, విజయ్ కేవలం ఒక నటుడు మాత్రమే. అప్పట్లో మోదీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ, ప్రధానమంత్రి పదవిని అధిరోహించే దశలో ఉన్నారు.
రాగి శాసనాలను స్వదేశానికి తెప్పించిన ప్రధాని మోడీ.. ప్రశంసించిన సీఎం విజయ్
తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లారు. తన పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్లతో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారి ఢిల్లీకి వెళ్లిన విజయ్... ప్రధాని కార్యాలయానికి వెళ్లి ప్రధాని మోడీని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వీరిద్దరి మధ్య సుమారు 25 నిమిషాల పాటు జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలపై చర్చించినట్టు సమాచారం. ఆతర్వాత ఇరువురు నేతలు దిగిన ఫోటోలను పీఎంవో ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసింది.
మమతా బెనర్జీకి షాకిచ్చిన బరాసత్ ఎంపీ... అన్ని పదవులకు రిజైన్
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికారానికి దూరమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి ఆ పార్టీకి చెందిన బరాసత్ ఎంపీ కకోలి ఘోష్ దస్తికార్ తేరుకోలేని షాకిచ్చారు. ఎంపీ పదవితో పాటు పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం సహా అన్ని పదవులకు రాజీనామా చేశారు. బరాసత్ నుంచి నాలుగుసార్లు ఎంపీగా గెలిచిన కకోలి ఘోష్... ఇటీవల టీఎంసీ బరాసత్ పార్లమెంటరీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెడిసెంట్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే పార్టీలోనే అన్ని పదవుల నుంచి వైదొలగడం గమనార్హం.
28-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ధనం మితంగా ఖర్చు చేయండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. సావకాశంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. భేషజాలకు పోవద్దు. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. అవసరాలు వాయిదా చేసుకుంటారు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. పసులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది.
మూడేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే పద్మిని ఏకాదశి.. తులసి దళాలతో అర్చన చేస్తే?
పద్మిని ఏకాదశి ఈ ఏడాది విశేషం కానుంది. ఈ ఏడాదిలో ప్రస్తుతం అధిక జ్యేష్ఠ మాసం నడుస్తున్న సందర్భంగా పద్మిని ఏకాదశి 27న వచ్చింది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే అధిక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని పద్మిని ఏకాదశి అంటారు. మూడేళ్లకి ఒకసారి వచ్చే ఈ అరుదైన ఏకాదశి భక్తులకు ఎంతో మంచి చేస్తుంది. శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఇంకా దీనిని కమల ఏకాదశి లేదా పురుషోత్తమ ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని కొలిచే వారికి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
27-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పు, పట్టుదల ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. చేబదుళ్లకు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితులు సాయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహన సౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలు పెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. శుభకార్యానికి హాజరువుతారు.
Eid Al-Adha 2026 date: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మే 28, 2026 గురువారం బక్రీద్.. సెలవు దినం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఏడాది బక్రీద్ పండుగ ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా మారింది. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం పవిత్రమైన దుల్-హిజ్జా నెలవంక దర్శనం ఒక రోజు ఆలస్యం కావడంతో, మే 28, 2026 (గురువారం) సెలవు వర్తించేలా మార్పు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ సెలవు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు, బ్యాంకులకు వర్తించనుంది. చంద్రుని దర్శనం ఆధారంగా సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలలో మాత్రం మనకంటే ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే మే 27న (బుధవారం) బక్రీద్ పండుగను జరుపుకోనున్నారు.
26-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం తగదు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపచేస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. మితంగా సంభాషించండి. కొన్ని విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అన్నివిధాలా అనుకూలమే. వ్యవహారదక్షతతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆప్తులకు ధనసహాయం చేస్తారు. మీ జోక్యంతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.