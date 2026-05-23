24-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - సంతోషకరమైన వార్త వింటారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పెట్టుబడులరు తరుణం కాదు. ముఖ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ముందుచూపుతో తీసుకున్న నిర్ణయం సత్ఫలితాలిస్తాయి.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. యత్నాలు కొనసాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయవద్దు. కీలక అంశాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అందరితో మితంగా సంభాషించండి. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహన సౌఖ్యం పొందుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, విశ్రాంతి లోపం. ప్రతి విషయంలోను అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏకపక్షంగా వ్యవహరించవద్దు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడుతారు. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. ఆటుపోట్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ప్రముఖులతో పరిచయం కలుగుతుంది. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. మీ సాయంతో ఒకరి మేలు జరుగుతుంది. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండండి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 3 పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలం. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తారు. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ధనసహాయం తగదు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. పెద్దల జోక్యంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదములు
సంప్రదింపులు కొలిక్కి వస్తాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1,2,3,4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కొత్త పనులు చేపడతారు. నగదు, పత్రాలు జాగ్రత్త. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. విందుకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. వ్యవహారానుకూలత ఉంది. మీ ప్రతిపాదనలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. అప్రియమైన వార్త వింటారు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో మెలగండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు పురమాయించవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరిస్తారు.
డ్రగ్స్, యువతి కోసమే విజయవాడలో యువకుల థార్ జీపులతో ఢీకొట్టుకున్నారట
ప్రభుత్వం ఎంత కట్టడి చేస్తున్నా డ్రగ్స్ దందా నడుస్తూనే వుంది. ఇటీవలే విజయవాడలో థార్ జీపులతో ఇద్దరు యువకులు ఢీకొట్టుకుంటూ పరస్పరం దాడి చేస్కున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తులో పలు విషయాలు వెలికి వచ్చాయి. విజయవాడ 100 ఫీట్ రోడ్డులో థార్ జీపులతో హంగామా సృష్టించిన కేసులో నిందింతుల్లో ఒకరైన బొల్లా ఓంకార్ డ్రగ్స్ సేవించినట్లు వైద్య పరీక్షలో తేలింది. ఇతడు మరో యువకుడితో థార్ జీపుతో చేసిన దాడి వెనుక కారణం యువతి కోసమేనని తేలింది. వీరు గొడవ పడిన సమయంలో ఒక జీపులో సదరు యువతి కూడా వున్నట్లు సీసీ ఫుటేజిలో రికార్డయ్యింది.
జీవవైవిధ్య దినోత్సవం: ఐటీసీ మడ అడవుల సంరక్షణ ద్వారా తీరప్రాంత పర్యావరణ వ్యవస్థ బలోపేతం
గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ కోసం స్థానికంగా వ్యవహరించడం అనే ఇతివృత్తంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ జీవవైవిధ్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న తరుణంలో, ఐటీసీ చేపట్టిన భారీ, సమీకృత జీవవైవిధ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాలు క్షేత్రస్థాయి చర్యల ప్రాముఖ్యతను చాటుతున్నాయి. ఇవి పర్యావరణపరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించడంతో పాటు, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచి, ఉపాధి అవకాశాల సృష్టికి ఎలా తోడ్పడతాయో నిరూపిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి సహజ వనరులు అత్యంత కీలకమైన పర్యావరణ మౌలిక సదుపాయాలు అనే నమ్మకంతో, ఐటీసీ తన భారీ సుస్థిరత కార్యక్రమంలో జీవవైవిధ్య సంరక్షణను మిళితం చేసింది.
త్వరలోనే ఏఐ ఆధారిత వైద్య సేవలు.. చంద్రబాబు నాయుడు
అందరికీ ప్రపంచ స్థాయి ఆరోగ్య సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో, ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన సంజీవని ప్రాజెక్టును ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. చిత్తూరు జిల్లా, పూతలపట్టు నియోజకవర్గంలోని యడమరిలో జరిగిన సంజీవని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి, సంజీవని అనేది కేవలం ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేదిక మాత్రమే కాదని, అదొక సమగ్రమైన డిజిటల్ ప్రజారోగ్య నిర్వహణ వ్యవస్థ అని అభివర్ణించారు.
వైకాపా ముమ్మాటికి గొడ్డలి పార్టీనే .. 11 అరాచకాలు ఇవిగోండి : సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజం
పులివెందుల ఎమ్మెల్యే జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైకాపా టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైకాపా ముమ్మాటికీ గొడ్డలి పార్టీయేనని ఆయన విమర్శించారు. చిత్తూరు జిల్లా కండ్రిగలో జరిగిన సంజీవని ప్రజావేదిక సభలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన 11 విషయాలు చెబుతానంటూ గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన 11 అరాచక విధ్వంసకర ఘటనలను ఏకరవు పెట్టారు. ఈ నిర్వాకాల వల్లే వైకాపాను తాను గొడ్డలి పార్టీ అని పిలుస్తున్నానని, ఆ పార్టీ ముమ్మాటికీ గొడ్డలి పార్టీయేనని స్పష్టం చేశారు.
అయ్యా సీఎం విజయ్ నీ ఉచిత కరెంట్ మాకొద్దు, డబ్బులిస్తాం ఇవ్వు నాయనా: తమిళనాడులో మొదలైన అసంతృప్తి, వీడియో
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అయితే కాన్వాయిలో కొత్త కారుతో సరికొత్త సీఎం అంటూ సోషల్ మీడియాలో పలు వీడియోల్లో పలు యాంగిల్స్లో కనబడుతున్నారు. రోడ్డున వెళ్లేవారికి టాటాలు చెబుతున్నారు. కానీ ఆయన ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడానికి నానా తంటాలు పడుతున్నారు. గద్దెనెక్కిన రోజుల వ్యవధిలోనే పరిస్థితి ఏమిటో కొంతమంది రీల్స్ ద్వారా విజయ్కు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఏకంగా ఫలానా ప్రాంతం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం... మా పరిస్థితి ఇలా వుంది అని చెబుతున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళ అర్థరాత్రి వేళ ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో వదిలింది.
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పెట్టుబడులరు తరుణం కాదు. ముఖ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ముందుచూపుతో తీసుకున్న నిర్ణయం సత్ఫలితాలిస్తాయి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. యత్నాలు కొనసాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయవద్దు. కీలక అంశాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అందరితో మితంగా సంభాషించండి. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
24-05-2026 నుంచి 30-05-2026 వరకు ఫలితాలు - రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. నేడు అనుకూలించనిది. రేపు ఫలిస్తుంది. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. చేబదుళ్లు స్వీకరించాల్సి వస్తుంది. బుధవారం నాడు చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం బంధువర్గాలతో విభేదిస్తారు. సామరస్యంగా సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. సంతానం చదువులపై దృష్టి పెడతారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు, వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు చేపడతారు. సరుకు నిల్వల్లో జాగ్రత్త. ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం, విశ్రాంతిలోపం. ఆశావహదృక్పథంతో ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
23-05-2026 శనివారం ఫలితాలు.. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చు ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఆటుపోట్లను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.
Lakshmi Puja: శుక్రవారం, శుక్రపూజ.. లక్ష్మీపూజ చేస్తే?
సంపద, ఐశ్వర్యం, సమృద్ధికి అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవికి, విలాసం, సౌందర్యం, విజయాన్ని పాలించే శుక్రుడికి (వీనస్) అంకితం చేయబడిన రోజుగా శుక్రవారానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున శుక్రవార వ్రతం పాటించడం, లక్ష్మీ పూజ, శుక్ర పూజ చేయడం వల్ల ఆర్థిక శ్రేయస్సు, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం దైవ ఆశీస్సులు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.
తిరుమలలో భారీ రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి 30 గంటలు.. ఎండల్ని లెక్కచేయకుండా..
వేసవి సెలవుల భారీ రద్దీ కారణంగా తిరుమల అత్యంత రద్దీగా మారింది. గురువారం సాయంత్రానికి, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం యాత్రికులు 30 గంటలకు పైగా వేచి ఉన్నారు. గత వారం పెరగడం ప్రారంభమైన ఈ రద్దీ, ఆదివారం గరిష్ట స్థాయికి చేరి, గురువారం కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా కొనసాగింది. తీవ్రమైన వేసవి ఎండలో, భక్తులు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లలోకి ప్రవేశించే ముందు దాదాపు 2-3 కిలోమీటర్ల మేర క్యూలలో నిలబడ్డారు.