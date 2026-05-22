23-05-2026 శనివారం ఫలితాలు.. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చు ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఆటుపోట్లను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
ఆర్ధికలావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. ఆగ్రహావేశాలకు గురిపోవద్దు.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఖర్చులు అధికం. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరులకు బాధ్యతలు అప్పగించి ఇబ్బందులెదుర్కుంటారు. ప్రముఖుల కలయిక వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్య సాధనకు సంకల్ప బలం ముఖ్యం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. సన్నిహితులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాలు. కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. అధిురాలు నెరవేరుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సమర్థతను చాటుకుంటారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఒక పెద్ద ఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. పత్రాల్లో సవరణలకు అనుకూలం.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదములు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి బయట పడతారు. ఉత్సాహంగా అడుగులేస్తారు. కొన్ని విషయాలు ఉహించినట్లే జరుగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. వాదోపవాదాలకు దిగవద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1,2, 3,4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అనుకున్నది సాధించే వరకు పట్టుదలతో శ్రమించండి. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. పెద్దలను సంప్రదించండి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం పరిచయక్తులు తారసపడతారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలం. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తిచేస్తారు. మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమించినా ఫలితం అంతంత మాత్రమే. మీ సమర్థతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి పెట్టండి. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
జగన్మోహన్ రెడ్డి MAVIGUN ప్రతిపాదనను తప్పుబట్టిన రవి కుమార్
తన మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తిరస్కరించబడిన తర్వాత, వైకాపా అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి MAVIGUN రాజధాని కారిడార్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారంలోకి తెస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన శాఖ మంత్రి జి. రవి కుమార్ శుక్రవారం ఆరోపించారు. ఇటీవల, జగన్ మావిగాన్ (మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరుల కలయిక)ను రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని కారిడార్గా ప్రతిపాదించారు. అమరావతి అనే నూతన రాజధాని నగరంలో కేవలం ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకే అవసరమయ్యే భారీ మొత్తం రూ. 2 లక్షల కోట్లలో, కేవలం 10 శాతం ఖర్చుతోనే ఈ కారిడార్ను అభివృద్ధి చేయవచ్చని ఆయన వాదించారు.
Cockroach Janta Party బొద్దింక జనతా పార్టీకి మద్దతుదారులంతా పాకిస్తాన్ వాళ్లే
ఆన్లైన్లో సంచలనం సృష్టించిన Cockroach Janta Party బొద్దింక జనతా పార్టీ కేవలం 5 రోజుల్లోనే ప్రధాన పార్టీలకున్న ఫాలోవర్స్ సంఖ్యను దాటేసి దూసుకువెళ్లింది. సెటైరికల్, పారడీగా ప్రారంభించిన ఈ Cockroach Janta Party కాస్తా అధికార భాజపాను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ సాగింది. కాగా ఇన్స్టాగ్రాంలో ఈ బొద్దింక పార్టీకి మద్దతుగా నిలిచినవారంతా భారతదేశం వెలుపల దేశాలకు చెందినవారంటూ పలువురు నెటిజన్లు స్క్రీన్ షాట్లతో సహా షేర్ చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, టర్కీ, యూఎస్ దేశాల నుంచే సింహభాగం ఫాలోవర్లు వున్నట్లు తెలియజేస్తున్నారు.
టేకు ఆకుల కోసం అడవికి వెళ్లిన నలుగురు మహిళల మృతి.. చంపింది ఎవరు?
మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లాలో శుక్రవారం ఉదయం, టేకు ఆకులను సేకరిస్తున్న నలుగురు మహిళలను ఒక పులి దాడి చేసి చంపేసిందని ఒక అటవీ అధికారి తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిందేవాహి తహసీల్లోని గుంజేవాహి గ్రామం సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగిందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. బీడీలకు (చేతితో చుట్టే సిగరెట్లు) సహజమైన పొట్లంగా ప్రధానంగా ఉపయోగించే టేకు ఆకులను సేకరించడానికి మహిళల బృందం ఒకటి అటవీ ప్రాంతానికి వెళ్లింది. వారు ఆకులను సేకరించడంలో నిమగ్నమై ఉండగా, ఒక పులి వారిలో నలుగురిని చంపేసిందని అధికారులు తెలిపారు.
అమ్మాయి కోసం ఇద్దరు యువకులు బందర్ రోడ్డులో థార్ జీపులతో బీభత్సం, వీడియో
ఒకే అమ్మాయిని ఇద్దరూ ప్రేమించారు. తను నా ప్రేయసి అంటే నా ప్రేయసి అంటూ ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు దాడి చేసుకునే స్థాయికి వెళ్లిపోయారు. ఇద్దరూ చెరొక థార్ జీపు వేసుకొచ్చి విజయవాడ బందర్ రోడ్డుపై బీభత్సం సృష్టించారు. ఒకరికొకరు వాహనాలను ఢీకొట్టుకుంటూ భయాందోళనలకు కారణమయ్యారు. ఆ సమయంలో ఒకరి జీపులో సదరు యువతి వున్నట్లు సమాచారం. కాగా యువతి కోసం గొడవపడిన వారు ఒకరు బొల్లా ఓం కాగా మరొకరు లింగమనేని రోహిత్ అని తెలుస్తోంది. జీపులతో ఢీకొట్టుకున్న కొద్దిసేపటికి ఇద్దరూ తమతమ వాహనాలు దిగి ఇనుప రాడ్లతో కార్ల అద్దాలను పగులగొట్టి ధ్వంసం చేసారు.
జగన్పై నిప్పులు చెరిగిన నారా లోకేష్- రాయలసీమను ఉద్యానవన హబ్గా తీర్చిదిద్దుతాం..
కడపలో పార్టీ కార్యకర్తలతో జరిగిన సమావేశంలో, టీడీపీ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మంత్రి నారా లోకేష్.. వైకాపా అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి "వంచనలకు, రాజకీయ కుట్రలకు" పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల నిర్వహించిన మీడియా సమావేశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన తన సొంత నియోజకవర్గాన్ని, జిల్లాను కూడా తప్పుదోవ పట్టించారని లోకేష్ ఆరోపించారు.
Lakshmi Puja: శుక్రవారం, శుక్రపూజ.. లక్ష్మీపూజ చేస్తే?
సంపద, ఐశ్వర్యం, సమృద్ధికి అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవికి, విలాసం, సౌందర్యం, విజయాన్ని పాలించే శుక్రుడికి (వీనస్) అంకితం చేయబడిన రోజుగా శుక్రవారానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున శుక్రవార వ్రతం పాటించడం, లక్ష్మీ పూజ, శుక్ర పూజ చేయడం వల్ల ఆర్థిక శ్రేయస్సు, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం దైవ ఆశీస్సులు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.
తిరుమలలో భారీ రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి 30 గంటలు.. ఎండల్ని లెక్కచేయకుండా..
వేసవి సెలవుల భారీ రద్దీ కారణంగా తిరుమల అత్యంత రద్దీగా మారింది. గురువారం సాయంత్రానికి, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం యాత్రికులు 30 గంటలకు పైగా వేచి ఉన్నారు. గత వారం పెరగడం ప్రారంభమైన ఈ రద్దీ, ఆదివారం గరిష్ట స్థాయికి చేరి, గురువారం కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా కొనసాగింది. తీవ్రమైన వేసవి ఎండలో, భక్తులు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లలోకి ప్రవేశించే ముందు దాదాపు 2-3 కిలోమీటర్ల మేర క్యూలలో నిలబడ్డారు.
22-05-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నేడు సర్వత్రా అనుకూలం. వ్యవహారజయం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు, ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు.
21-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - రుణ విముక్తులవుతారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం. మొండి ధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. స్థిరాస్తి మూలక ధనం అందుతుంది. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. రుణ విముక్తులవుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఓర్పుతో శ్రమించండి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. లైసెన్సుల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు.
Tamil Nadu: కరుప్పుస్వామి ఆలయం... భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలు.. వీడియో వైరల్
తమిళనాడులోని ఒక ఆలయానికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలలో, ఆలయ పూజారులు భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలను (డబ్బును) పంపిణీ చేయడం కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఆలయాలు భక్తుల నుండి కానుకల రూపంలో డబ్బును స్వీకరిస్తాయి. కానీ, ఈ ఆలయం, ఇక్కడి ఆచారాలు ఆ సాధారణ పద్ధతికి పూర్తి భిన్నంగా ఉండటం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వార్తల్లో నిలిచిన ఈ ఆలయం, తమిళనాడులోని తిరుచ్చి జిల్లా, నాగయ్యనల్లూరు గ్రామంలో ఉన్న 'శ్రీ వరం తరుమ్ పదినెట్టాంపడి కరుప్పుస్వామి ఆలయం'.