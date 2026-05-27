తెలంగాణలో నో ఎబోలా.. విమానాశ్రయం, ఆస్పత్రుల్లో కట్టుదిట్టమైన నిఘా
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఎబోలా కేసులు గానీ, అనుమానిత కేసులు గానీ కనుగొనబడలేదని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ మంగళవారం తెలిపారు. హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఆసుపత్రులలో కట్టుదిట్టమైన నిఘా, సన్నద్ధతా చర్యలు అమలులో ఉన్నాయని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
ఉగాండా, దక్షిణ సూడాన్, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో వంటి ఎబోలా ప్రభావిత ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులను పరీక్షించేందుకు రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో వైద్యులు, ఆరోగ్య తనిఖీ అధికారులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది, పారామెడికల్ సిబ్బందితో కూడిన బృందాలను మోహరించారు.
ఆఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో వ్యాప్తి చెందిన ఎబోలా నేపథ్యంలో సన్నద్ధతను సమీక్షించేందుకు మంత్రి హైదరాబాద్లోని ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు. ఆరోగ్య కార్యదర్శి డాక్టర్ క్రిస్టినా జెడ్. చోంగ్తు, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ కమిషనర్ డాక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ, ప్రజారోగ్య సంచాలకులు డాక్టర్ రవీందర్ నాయక్, వైద్య విద్య సంచాలకులు డాక్టర్ నరేంద్ర కుమార్ మరియు తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ కమిషనర్ డాక్టర్ అజయ్ కుమార్ సహా సీనియర్ అధికారులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు.
విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికులకు థర్మల్ స్క్రీనింగ్, సమగ్ర ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారని, అత్యవసర స్పందన కోసం 108 అంబులెన్స్లను సిద్ధంగా ఉంచారని అధికారులు మంత్రికి తెలియజేశారు. గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఆరోగ్య శాఖ 10 పడకల ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డును కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
జనరల్ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ను ఎబోలా సంసిద్ధత కోసం నోడల్ అధికారిగా నియమించారు. అనుమానిత కేసులను గుర్తిస్తే, వాటి నమూనాలను పరీక్షల కోసం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపుతారు. నిర్లక్ష్యం లేకుండా నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని, లక్షణాలు కనబడుతున్న ఏ ప్రయాణికుడినైనా వెంటనే గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఐసోలేషన్ వార్డుకు తరలించేలా చూడాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
