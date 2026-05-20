సంబంధిత వార్తలు
- 20-05-06 బుధవారం ఫలితాలు - అన్ని విధాలా శుభమే జరుగుతుంది
- 19-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- అందరినీ కలుపుకుపోయేందుకు యత్నించండి
- 18-05-2026 సోమవారం ఫలితాలు - విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు.. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త...
- 17-05-2016 ఆదివారం ఫలితాలు - మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి..
- 16-05-2026 శనివారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - 12 రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా వుంది?
21-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - రుణ విముక్తులవుతారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం.
మొండి ధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. స్థిరాస్తి మూలక ధనం అందుతుంది. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. రుణ విముక్తులవుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఓర్పుతో శ్రమించండి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. లైసెన్సుల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం, మితంగా సంభాషించండి. పనులు పురమాయించవద్దు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసిద్ధికి సంకల్పబలం ముఖ్యం. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. సంయమనం పాటించండి. ఖర్చులు సామాన్యం. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆచితూచి అడుగేయండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. లావాదేవీల్లో సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్ధికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. భకులు పురమాయించవద్దు. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉండండి. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం సాధ్యం. మీ శక్తి సామర్థ్యాలపై నమ్మకం పెంచుకోండి. స్వయంకృషితోనే లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ధనలాధం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపజేస్తుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై ధైర్యం కలుగుతుంది. ఆటంకాలెదురైనా ముందుకు సాగుతారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. కీలక వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. వాహనం ఇతరులకు ఇవ్వవద్దు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషణ ఉత్సాహపరుస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. యత్నాలకు పెద్దల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. ముఖ్యులు సందర్శనం వీలుపడదు. లైసెన్సుల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
తల పెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆశించిన పదవులు దక్కకపోవచ్చు. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసిద్ధికి ఓర్చుతో శ్రమించండి. సాయం ఆశించవద్దు. ముందుచూపుతో వ్యవహరించండి. అనుకోని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. పెద్దల గురించి ఆందోళన చెందుతారు. ప్రయాణం తలపెడతారు.
వరంగల్ జంట హత్యల కేసు : ముద్దాయి మరణించేంత వరకు ఉరితీయండి.. కోర్టు తీర్పు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్ జిల్లాలో జరిగిన జంట హత్య కేసులో జిల్లా మొదటి అదనపు కోర్టు తుది తీర్పును ఇచ్చింది. ఈ కేసులో ముద్దాయి చనిపోయేంత వరకు ఉరి తీయాలని చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది. గత 2024 జూలై 10వ తేదీ అర్థరాత్రి వేళ చెన్నారావు పేట మండలం చింతల తండాలో జంట హత్యల ఘటన చోటుచేసుకుంది. గుండెంగ గ్రామానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ మేకల నాగరాజు (బన్నీ), తండాకు చెందిన దీపికను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే, నాగరాజు ప్రవర్తన నచ్చక దీపిక పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. కానీ నాగరాజు మాత్రం మరోలా అర్థం చేసుకున్నాడు. తన భార్యను కావాలనే దూరం చేశారని భావించి అత్తారింటిపై పగ పెంచుకున్నాడు.
అవినీతి అధికారులను పట్టిస్తే రూ.లక్ష రివార్డు : సీఎం విజయ్ వెల్లడి
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో అవినీతిని సమూలంగా నిర్మూలించే దిశగా నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో లంచం అడిగే అధికారుల వివరాలను వీడియో ఆధారాలతో పట్టిస్తే, ఫిర్యాదు చేసిన వారికి ఏకంగా లక్ష రూపాయలు రివార్డు అందిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ పథకం రాష్ట్రంలో అవినీతిపై పోరాటంలో ఒక కీలక ముందడుగా భావిస్తున్నారు.
కుమార్తెతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడనీ యువకుడిని చంపి ముక్కలు చేసిన దంపతులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మార్కాపురం జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. జిల్లాలోని యర్రగొండపాలెంలో ఓ యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. తమ కుమార్తెతో సన్నిహితంగా ఉండటాన్ని జీర్ణించుకోలేని భార్యాభర్తలు ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు. ఆ యువకుడుని హత్య చేసి మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికి బోరుబావిలో పడేసినట్టు పోలీసులు జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది.
అసలే ఎండలు.. చాలదన్నట్లు ఏపీ గోదావరి జిల్లాల్లో తాగునీటి కొరత.. అలా చేయకపోతే..?
ఏపీలో భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. అగ్నిగుండంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి. మే నెల ద్వితీయార్థం, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాలలోని పలు గ్రామాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులతో తాగునీటి కొరతను తీసుకువచ్చింది. కొత్తపల్లి మండలంలో ఒక బావి ఎండిపోయింది. ఆ బావిపై ఆధారపడిన ప్రజలు తాగునీటి కోసం ప్రత్యామ్నాయ వనరులను వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. శంఖవరం మండలంలోని సీతమ్మపేట గ్రామంలో ప్రజలు తాగునీటి కొరతను ఎదుర్కొంటున్నారు. అనేక బోరుబావులు పాక్షికంగా మాత్రమే పనిచేస్తుండగా, మరికొన్ని పూర్తిగా ఎండిపోయాయి.
అమరావతి: స్మార్ట్ క్యాపిటల్ సిటీ కార్యక్రమాలు.. గ్రామాలను స్మార్ట్ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్ధుతాం..
అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఏడీసీ) చైర్పర్సన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డి. లక్ష్మి పార్థసారథి, రాజధాని నగర జనాభా పెరుగుదలకు అనుగుణంగా అమరావతిలో మూలధన పెట్టుబడి, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల (సీఐపీ) పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం నాడు అమరావతి పరిధిలోని అబ్బరాజుపాలెం, తుళ్లూరు, నెలపాడు, శాకమూరు, ఐనవోలు, నెక్కలూరు గ్రామాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను సమీక్షించిన ఆమె, రాబోయే నాలుగు నెలల్లో 100 శాతం లక్ష్యాలను సాధించాలని, అలాగే స్మార్ట్ క్యాపిటల్ సిటీ కార్యక్రమం కింద ఈ గ్రామాలను స్మార్ట్ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దాలని అధికారులకు సూచించారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, గ్రామ పెద్దలు ఏడీసీ సీఎండీతో సంభాషించి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి తమ సూచనలను, ఆందోళనలను పంచుకున్నారు.
Tamil Nadu: కరుప్పుస్వామి ఆలయం... భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలు.. వీడియో వైరల్
తమిళనాడులోని ఒక ఆలయానికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలలో, ఆలయ పూజారులు భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలను (డబ్బును) పంపిణీ చేయడం కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఆలయాలు భక్తుల నుండి కానుకల రూపంలో డబ్బును స్వీకరిస్తాయి. కానీ, ఈ ఆలయం, ఇక్కడి ఆచారాలు ఆ సాధారణ పద్ధతికి పూర్తి భిన్నంగా ఉండటం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వార్తల్లో నిలిచిన ఈ ఆలయం, తమిళనాడులోని తిరుచ్చి జిల్లా, నాగయ్యనల్లూరు గ్రామంలో ఉన్న 'శ్రీ వరం తరుమ్ పదినెట్టాంపడి కరుప్పుస్వామి ఆలయం'.
20-05-06 బుధవారం ఫలితాలు - అన్ని విధాలా శుభమే జరుగుతుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. ఇతరుల విషయంలో అనవసర జోక్యం తగదు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు.
Chaturthi vrat: బుధవారం రోజున చతుర్థి వ్రతం పాటిస్తే..?
బుధవారం రోజున చతుర్థి వ్రతం రావడం విశేషం. బుధవారం పూట సామాన్యంగా గణపతిని పూజించడం ద్వారా ఆయన ఆశీస్సులతో నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. గణపతికి ఈ రోజున భక్తులు పువ్వులు, మోదకాలు, పండ్లు, కొబ్బరికాయ సమర్పిస్తారు. గణేశుడికి ఇష్టమైన మంత్రాలతో జపిస్తారు. గణపతికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తిధులలో ప్రధానమైనది చవితి తిథి. అయితే ఈ చవితి లేదా చతుర్థి పూజను రెండు రకములుగా ఆచరిస్తారు. మొదటిది వరదచతుర్థి, రెండవది సంకష్టహర చతుర్థి. అమావాస్య తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను వరదచతుర్థి అని, పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను సంకష్టహర చతుర్థి అంటారు.
19-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- అందరినీ కలుపుకుపోయేందుకు యత్నించండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయంలోను రాజీ పడొద్దు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వేడుకకు ఆర్భాటంగా చేస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
Mantra for tuesday: మంగళవారం ఏ మంత్రం జపించాలి.. మంగళ గాయత్రీ పఠనంతో..?
మంత్రాలు ఆధ్యాత్మిక, ఆత్మవికాస ప్రపంచంలో శక్తివంతమైన సాధనాలు. ఒకరి జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురావడానికి వీటిని శతాబ్దాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వారంలోని ప్రతి రోజు ఒక నిర్దిష్ట గ్రహంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అలా మంగళవారాలకు అధిపతి అంగారకుడు. వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, విజయం కోసం దాని శక్తిని ఉపయోగించుకోవడంలో మీకు సహాయపడే మంగళవారం కోసం ఒక శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని నేర్చుకుందాం. మంగళవారం అనే పేరు అంగారకుడి గ్రహం నుండి వచ్చింది. అంగారకుడు ధైర్యం, సంకల్పం, శక్తి వంటి గుణాలతో ముడిపడి ఉంటాడు. ఇది అగ్ని తత్వంతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంది, ఇది అభిరుచి, జీవశక్తికి ప్రతీక. అందువల్ల, ఆత్మవికాసం, శారీరక దృఢత్వం, జీవితంలోని వివిధ అంశాలలో చర్యలు తీసుకోవడానికి మంగళవారం ఒక ఆదర్శవంతమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది.