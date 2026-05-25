ఎబోలా వైరస్పై ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్రమత్త చర్యలు
ఆఫ్రికాలోని పలు దేశాల్లో ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తి దృష్ట్యా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆదివారం అప్రమత్తతను ప్రకటించింది.
ఎబోలా ప్రభావిత దేశాల నుండి రాష్ట్రానికి చేరుకునే ప్రయాణికులను పరీక్షించేందుకు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు చర్యలు ప్రారంభించారు.
ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఎబోలా వైరస్ విస్తృతంగా వ్యాపిస్తుండటం, కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటం, మరణాల రేటు అధికమవుతుండటం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, రాష్ట్రంలో అవసరమైన ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలను అమలు చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రకటించారు.
ముఖ్యంగా కాంగో, ఉగాండా, దక్షిణ సూడాన్ వంటి దేశాల్లో ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తి రేటు అత్యధికంగా ఉండటం పట్ల ఆయన ప్రత్యేక ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ జారీ చేసిన హెచ్చరికలు, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అందిన నిర్దిష్ట మార్గదర్శకాలు, సలహాలు, సిఫార్సుల మేరకు... ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి, అలాగే వైరస్ సోకే అవకాశం ఉన్న కేసులను నిర్వహించడానికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని రాష్ట్ర మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రకటించారు.
కాంగో, ఉగాండా దేశాల్లో ఎబోలా వ్యాప్తి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితికి ప్రతిస్పందనగా, విమానాశ్రయ అధికారులు, సంబంధిత జిల్లాల వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల మధ్య సమన్వయం పటిష్టంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.
విశాఖపట్నం, తిరుపతి, విజయవాడలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల ద్వారా కాంగో, ఉగాండా, సూడాన్ దేశాల నుండి రాష్ట్రానికి చేరుకునే ప్రయాణికులు, పర్యాటకులకు స్క్రీనింగ్, నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించడాన్ని సులభతరం చేయడమే ఈ సమన్వయం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
వైరస్ లక్షణాలు కనిపించిన వ్యక్తులను వెంటనే క్వారంటైన్లో ఉంచుతామని, అలాగే వారితో సన్నిహితంగా మెలిగిన వ్యక్తులకు తక్షణమే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని మంత్రి తెలిపారు.
అంతేకాకుండా, విశాఖపట్నం పోర్టు అధికారులతో చర్చలు జరిపామని, అక్కడ తగిన ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలను అమలు చేయాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం విమాన ప్రయాణాల ద్వారానే కాకుండా, రహదారి మార్గాల ద్వారా రాష్ట్రానికి చేరుకునే వ్యక్తుల విషయంలోనూ అవసరమైన జాగ్రత్త చర్యలను అమలు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.
ఎబోలా వైరస్ ప్రభావిత దేశాల నుండి దేశంలోకి ప్రవేశించే ప్రయాణికుల వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని, ఆ వివరాలను సంబంధిత రాష్ట్రాలకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో లభించిన అనుభవాలను ఆధారంగా చేసుకుని... ఎబోలా సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు, చేపట్టాల్సిన చర్యలను వివరిస్తూ ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
