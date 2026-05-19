20-05-06 బుధవారం ఫలితాలు - అన్ని విధాలా శుభమే జరుగుతుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం.
ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుతారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. ఇతరుల విషయంలో అనవసర జోక్యం తగదు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. వ్యవహారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం విలాసవస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు, రశీదులు జాగ్రత్త, పిల్లల చదువులపై దృష్టి పెడతారు. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. పట్టింపులకు పోవద్దు. లౌక్యంగా మెలగండి. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్ని సమస్య అనుకోవద్దు. మనో ధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పందాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
నిర్దేశిత ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. వాయిదా పడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ధృఢసంకల్పంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. గృహంలో స్తబ్దత తొలగుతుంది. చిరకాల మిత్రులను కలసుకుంటారు. పసులు ఒక పట్టాన సాగవు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. అనవసర ఒత్తిడికి గురికావద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. స్నేహ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. శుభకార్యం తలపెడతారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. మీ కృషి త్వరలోనే ఫలిస్తుంది. స్వయంకృషితోనే కార్యం సాధిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. పనులు పరమాయించవద్దు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. అన్ని విధాలా శుభమే జరుగుతుంది. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. ఆలయాలను విరాళాలు అందిస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాలు. పత్రాలు అందుకుంటారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సమయోచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. పిల్లల చదువులపై దృష్టిపెడతారు. ధనసమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. సామరస్యంగా మెలగండి.
పూణెలో దారుణం : కదులుతున్న కారులో మహిళా లాయర్పై అత్యాచారం..
మహారాష్ట్రలోని పూణె నగరంలో దారుణం జరిగింది. మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తిని కలిసేందుకు వెళ్ళిన ఓ మహిళా న్యాయవాదిపై కదులుతున్న కారులోనే పైశాచికంగా సామూహిక లైంగిక దాడికి ఒడిగట్టారు. ఈ ఘోరంపై పూణె పోలీసులు వేగంగా స్పందించి, ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేయగా, మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
దేశం తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి వెళ్లనుంది : రాహుల్ గాంధీ
దేశం తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి వెళ్లనుందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం దేశంలో ఆర్థిక సంక్షోభ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాత్రం విదేశాల్లో విహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఆయన తన సొంత నియోజకవర్గమైన రాయ్బరేలీలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, దేశంలో సంక్షోభ పరిస్థితులు ఉన్నాయని, ప్రజలను బయటకు వెళ్లొద్దని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఆయనేమో ప్రపంచమంతా చుట్టేస్తున్నారని రాహుల్ ఎద్దేవా చేశారు.
రాష్ట్రంలోని నియామక సంస్థల ద్వారా వివిధ ఉద్యోగ విభాగాల్లో త్వరలో జరగనున్న ప్రత్యక్ష నియామకాల కోసం, యూనిఫాం సర్వీసులు (పోలీసు, అగ్నిమాపక తదితర విభాగాలు) మినహా ఇతర ఉద్యోగాలకు సంబంధించి, గరిష్ట వయోపరిమితిని 34 ఏళ్ల నుండి 44 ఏళ్లకు అంటే 10 ఏళ్లు పెంచాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు సోమవారం ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది. ప్రత్యక్ష నియామక ప్రక్రియలో పోటీపడేందుకు మరింత మంది నిరుద్యోగ యువత అర్హత పొందేలా, గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ నిరుద్యోగ యువత నుండి ప్రభుత్వానికి అనేక విజ్ఞప్తులు అందాయి.
బుధవారం రోజున చతుర్థి వ్రతం రావడం విశేషం. బుధవారం పూట సామాన్యంగా గణపతిని పూజించడం ద్వారా ఆయన ఆశీస్సులతో నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. గణపతికి ఈ రోజున భక్తులు పువ్వులు, మోదకాలు, పండ్లు, కొబ్బరికాయ సమర్పిస్తారు. గణేశుడికి ఇష్టమైన మంత్రాలతో జపిస్తారు. గణపతికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తిధులలో ప్రధానమైనది చవితి తిథి. అయితే ఈ చవితి లేదా చతుర్థి పూజను రెండు రకములుగా ఆచరిస్తారు. మొదటిది వరదచతుర్థి, రెండవది సంకష్టహర చతుర్థి. అమావాస్య తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను వరదచతుర్థి అని, పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను సంకష్టహర చతుర్థి అంటారు.
19-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- అందరినీ కలుపుకుపోయేందుకు యత్నించండి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయంలోను రాజీ పడొద్దు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వేడుకకు ఆర్భాటంగా చేస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
మంత్రాలు ఆధ్యాత్మిక, ఆత్మవికాస ప్రపంచంలో శక్తివంతమైన సాధనాలు. ఒకరి జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురావడానికి వీటిని శతాబ్దాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వారంలోని ప్రతి రోజు ఒక నిర్దిష్ట గ్రహంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అలా మంగళవారాలకు అధిపతి అంగారకుడు. వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, విజయం కోసం దాని శక్తిని ఉపయోగించుకోవడంలో మీకు సహాయపడే మంగళవారం కోసం ఒక శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని నేర్చుకుందాం. మంగళవారం అనే పేరు అంగారకుడి గ్రహం నుండి వచ్చింది. అంగారకుడు ధైర్యం, సంకల్పం, శక్తి వంటి గుణాలతో ముడిపడి ఉంటాడు. ఇది అగ్ని తత్వంతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంది, ఇది అభిరుచి, జీవశక్తికి ప్రతీక. అందువల్ల, ఆత్మవికాసం, శారీరక దృఢత్వం, జీవితంలోని వివిధ అంశాలలో చర్యలు తీసుకోవడానికి మంగళవారం ఒక ఆదర్శవంతమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది.
శేషాచలం కొండల్లో నిరంతర పరిరక్షణ కృషి ద్వారా తిరుమలలో 89.4 శాతం అటవీ విస్తరణను సాధించినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) బోర్డును అభినందించారు. తాజా ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ (ఐఎస్ఎఫ్ఆర్) ప్రకారం, టీటీడీ పరిధిలోని మొత్తం 2,719 హెక్టార్లలో దాదాపు 2,431 హెక్టార్లు అటవీ వృక్షసంపదతో నిండి ఉన్నాయని, దీని ఫలితంగా తిరుమలలో 89.4 శాతం పచ్చదనం ఏర్పడిందని టీటీడీ తెలిపింది.
ప్రతి సోమవారం ఈ శక్తివంతమైన మంత్రాలను పఠించడం ద్వారా అభీష్టాలు నెరవేరడంతో పాటు శివ సాయుజ్యం లభిస్తుంది. మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది. సోమవారం శివయ్యను తలచుకోవడం ద్వారా ఉన్నత లక్ష్యాలను అధిగమించవచ్చు. ఇంకా శివానుగ్రహం లభిస్తుంది. సోమవారం శివ మంత్ర పఠనంతో లాభాలేంటో తెలుసుకుందాం.. సోమవారం పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా భయం, మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడి దూరమవుతుంది. ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యంగా వుంటారు. ప్రమాదాలను దూరం చేసుకోవచ్చు. అనుకూలత చేకూరుతుంది. అన్నీ కార్యాల్లో విజయం వరిస్తుంది. ధైర్యం పెరుగుతుంది. కర్మ ఫలాలతో ఏర్పడే అడ్డంకులు దూరమవుతాయి.