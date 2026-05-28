Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (15:11 IST)

Mahanadu: వర్షిణితో చంద్రబాబు.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫోటో (video)

టీడీపీ మహానాడులో చోటుచేసుకున్న ఒక ఆసక్తికరమైన ఘట్టం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ కార్యక్రమం రెండవ రోజున, ప్రధాన వేదికపై టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన వర్షిణి అనే ఒక ట్రాన్స్‌జెండర్ మహిళ కూర్చుని ఉండటం కనిపించారు.
 
చంద్రబాబు ఆమెతో పలు నిమిషాల పాటు ఎంతో ఆప్యాయంగా సంభాషించడం ఆ దృశ్యాలలో కనిపించడంతో, అవి క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి. ఈ సంభాషణ అనంతరం వర్షిణి కూడా భావోద్వేగానికి లోనైనట్లు కనిపించింది.
 
ఇక వర్షిణి గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి వద్ద వ్యక్తిగత సహాయకురాలిగా (పీఏ) పనిచేస్తున్నారు. ఆమె తన పని పట్ల ఎంతో అంకితభావంతో ఉంటారని, అలాగే టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల గాఢమైన అభిమానాన్ని కలిగి ఉన్నారని చెబుతున్నారు.
 
చంద్రబాబును వ్యక్తిగతంగా కలవాలనే తన కోరికను వర్షిణి వ్యక్తం చేశారని, ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి ద్వారా అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు జరిగాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మహానాడు కార్యక్రమం అంతటా చంద్రబాబు పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులతో ఎంతో సన్నిహితంగా మమేకమవుతున్నారు. 
 
సామాన్య స్థాయి కార్యకర్తలకు కూడా తనను కలిసే అవకాశం లభించేలా ఆయన ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం, చంద్రబాబు, వర్షిణి ఒకే వేదికను పంచుకున్న ఈ చిత్రాలు, ఈ ఏడాది మహానాడు వేడుకల్లో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన ఘట్టాలలో ఒకటిగా నిలుస్తున్నాయి.
