వాతావరణ మార్పులు, ప్రజల నేత్ర ఆరోగ్యం: తలెత్తుతున్న ఆందోళనలు
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు. తీవ్రమైన ఎండల వేడి కారణంగా తరచుగా కళ్లు పొడిబారడం, మంట, ఎర్రబడటం, చికాకు, అధికంగా నీరు కారడం, కంటి అలసట వంటి సమస్యలతో ప్రజలు బాధపడుతుంటారు.
నివారణ మరియు కంటి రక్షణ చర్యలు...
1. రద్దీ సమయాల్లో బయటకు వెళ్లడం మానుకోండి: వేడి, యూవీ కిరణాల ప్రభావం గరిష్టంగా ఉండే మధ్యాహ్నం, ముందు వేళల్లో ఇంట్లోనే ఉండండి. దీనివల్ల వేడి సంబంధిత అసౌకర్యం, కళ్ళు పొడిబారడం, వాపు, మరియు కంటి ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
2. ఎక్కువ కాంతి వాతావరణ పరిస్థితులలో రక్షణ కళ్లద్దాలు వాడండి: కళ్లను పూర్తిగా కప్పి ఉంచే సన్ గ్లాసెస్ లేదా పారదర్శక రక్షణ కళ్లద్దాలు ధరించడం వల్ల కళ్లను దుమ్ము, పుప్పొడి, గాలి , అతినీలలోహిత కిరణాల నుండి కాపాడుకోవచ్చు. ప్రయాణాలలో, బయట పనులు చేసేటప్పుడు, వ్యవసాయ పనులు చేసేటప్పుడు, నిర్మాణ పనులలో, లేదా ఎక్కువసేపు సూర్యరశ్మికి గురయ్యే పరిస్థితుల్లో రక్షణ కళ్లద్దాలు ధరించడం చాలా ముఖ్యం.
3. చేతిని నేరుగా కంటితో తాకవద్దు: దుమ్ము, మట్టి, పుప్పొడి, ఉపరితల కాలుష్య కారకాలు చేతుల నుండి కంటి ఉపరితలానికి సులభంగా బదిలీ అవుతాయి. క్రమం తప్పకుండా చేతులు కడుక్కోవడం, కళ్లను రుద్దకుండా ఉండటం వల్ల చికాకు మరియు ఇన్ఫెక్షన్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.
4. తగినంత నీరు మరియు పోషకాహారం ఉండేలా చూసుకోండి: శరీరానికి తగినంత నీరు అందించడం కన్నీటి ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది, అదే సమయంలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, అవసరమైన పోషకాలు అధికంగా ఉండే సమతుల్య ఆహారం కంటి ఉపరితలం యొక్క స్థిరత్వంను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
5. దీర్ఘకాలిక లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు: కళ్ళు ఎరుపెక్కడం, నొప్పి, మసకగా కనిపించడం, కాంతిని చూడలేక పోవటం, వాపు, కళ్ల నుండి నీరు కారడం లేదా దృష్టి మసకబారడం వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
విజయవాడ వంటి నగరాల్లో తీవ్రమైన వేడి, అస్తవ్యస్తమైన వర్షపాతం కారణంగా నివారణ కంటి సంరక్షణ మరింత ముఖ్యమవుతుంది. సాధారణ చర్యలు, పరిశుభ్రమైన ఇండోర్, అవుట్డోర్ పరిసరాలు, క్రమంతప్పని కంటి పరీక్షలు అన్నీ వాతావరణ సంబంధిత కంటి సమస్యలను తగ్గించడానికి, దీర్ఘకాలిక దృష్టిని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి.
నిపుణుల సలహా: సీజనల్ మార్పుల సమయంలో కంటి అలర్జీలు, పొడిబారడం లేదా ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతుంటే, వేసవి లేదా వర్షాకాలం ఉధృతంగా ఉండకముందే నివారణ కంటి పరీక్షను బుక్ చేసుకోండి. ముందస్తు నిర్ధారణ, భవిష్యత్తులో సమస్యలు తీవ్రమవకుండా నివారించడంలోనూ, అలాగే వాతావరణ మార్పుల సమయంలో కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలోనూ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
- డా. ఎ. రామకృష్ణ, సీనియర్ క్యాటరాక్ట్- రిఫ్రాక్టివ్ సర్జన్; మాక్సీవిజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఐ హాస్పిటల్స్, విజయవాడ
