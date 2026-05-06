విశాఖ రైల్వే జోన్కు కేంద్రం ఆమోదం.. చిరకాల కోరిక నిజం కానుంది..
దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ కోసం కేంద్రం అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంతో విశాఖపట్నం ఎట్టకేలకు ఒక కీలక మైలురాయిని దాటింది. ఈ కొత్త జోన్కు విశాఖపట్నం ప్రధాన కార్యాలయంగా ఉంటుంది. దీని కార్యకలాపాలు 2026 జూన్ 1 నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి. సంవత్సరాలుగా ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల కోరికను ఇది నిజం చేసింది.
ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా, గుంతకల్, గుంటూరు, విజయవాడ డివిజన్లు కొత్త జోన్ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఈ డివిజన్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే, తూర్పు తీర రైల్వేల నుండి వేరు చేసి ఏర్పాటు చేశారు. రాయగడ డివిజన్లోని కొన్ని సెక్షన్లను కూడా ఇందులో చేర్చారు.
పలాస-ఇచ్ఛాపురం, ఇచ్ఛాపురం-దువ్వాడ-విజయనగరం, నౌపాడ-పర్లకిమిడి-బొబ్బిలి-సాలూరు, సింహాచలం-వడ్లపూడి-విశాఖపట్నం మార్గంతో సహా పలు కీలక రైలు మార్గాలు ఇప్పుడు విశాఖపట్నం డివిజన్ పరిధిలోకి వస్తాయి.
కోరాపుట్-కిరండూల్ లైన్ను రాయగడ డివిజన్తో కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తారు. క్షేత్రస్థాయిలో సన్నాహాలు ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి. అరిలోవాలో శాశ్వత ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తుండగా, ప్రస్తుతం వీఎంఆర్డీఏ కాంప్లెక్స్ నుండి తాత్కాలిక జనరల్ మేనేజర్ కార్యాలయం పనిచేస్తోంది.
ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ ప్రతిపాదనను మొదట 2019లో ప్రకటించినప్పటికీ, ఆలస్యం జరిగింది. 2025 ప్రారంభంలో వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదికకు ఆమోదం లభించగా, ఆ తర్వాత శంకుస్థాపన జరిగింది. ఇప్పుడు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ కావడంతో, ఈ జోన్ కార్యాచరణ దశలోకి ప్రవేశిస్తోంది. సిబ్బంది నియామక ప్రక్రియ కూడా పురోగమిస్తోంది.
ఇప్పటివరకు సుమారు 3,000 మంది ఉద్యోగులు ఈ కొత్త జోన్ను ఎంచుకున్నారు. ఇది పూర్తిగా పనిచేయడం ప్రారంభించిన తర్వాత మొత్తం సిబ్బంది సంఖ్య సుమారు 17,000కు చేరుకుంటుందని అంచనా.