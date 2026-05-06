బుధవారం, 6 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (14:20 IST)

విశాఖ రైల్వే జోన్‌కు కేంద్రం ఆమోదం.. చిరకాల కోరిక నిజం కానుంది..

దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ కోసం కేంద్రం అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంతో విశాఖపట్నం ఎట్టకేలకు ఒక కీలక మైలురాయిని దాటింది. ఈ కొత్త జోన్‌కు విశాఖపట్నం ప్రధాన కార్యాలయంగా ఉంటుంది. దీని కార్యకలాపాలు 2026 జూన్ 1 నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి. సంవత్సరాలుగా ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల కోరికను ఇది నిజం చేసింది. 
 
ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా, గుంతకల్, గుంటూరు, విజయవాడ డివిజన్లు కొత్త జోన్ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఈ డివిజన్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే, తూర్పు తీర రైల్వేల నుండి వేరు చేసి ఏర్పాటు చేశారు. రాయగడ డివిజన్‌లోని కొన్ని సెక్షన్లను కూడా ఇందులో చేర్చారు. 
 
పలాస-ఇచ్ఛాపురం, ఇచ్ఛాపురం-దువ్వాడ-విజయనగరం, నౌపాడ-పర్లకిమిడి-బొబ్బిలి-సాలూరు, సింహాచలం-వడ్లపూడి-విశాఖపట్నం మార్గంతో సహా పలు కీలక రైలు మార్గాలు ఇప్పుడు విశాఖపట్నం డివిజన్ పరిధిలోకి వస్తాయి. 
 
కోరాపుట్-కిరండూల్ లైన్‌ను రాయగడ డివిజన్‌తో కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తారు. క్షేత్రస్థాయిలో సన్నాహాలు ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి. అరిలోవాలో శాశ్వత ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తుండగా, ప్రస్తుతం వీఎంఆర్‌డీఏ కాంప్లెక్స్ నుండి తాత్కాలిక జనరల్ మేనేజర్ కార్యాలయం పనిచేస్తోంది. 
 
ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ ప్రతిపాదనను మొదట 2019లో ప్రకటించినప్పటికీ, ఆలస్యం జరిగింది. 2025 ప్రారంభంలో వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదికకు ఆమోదం లభించగా, ఆ తర్వాత శంకుస్థాపన జరిగింది. ఇప్పుడు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ కావడంతో, ఈ జోన్ కార్యాచరణ దశలోకి ప్రవేశిస్తోంది. సిబ్బంది నియామక ప్రక్రియ కూడా పురోగమిస్తోంది. 
 
ఇప్పటివరకు సుమారు 3,000 మంది ఉద్యోగులు ఈ కొత్త జోన్‌ను ఎంచుకున్నారు. ఇది పూర్తిగా పనిచేయడం ప్రారంభించిన తర్వాత మొత్తం సిబ్బంది సంఖ్య సుమారు 17,000కు చేరుకుంటుందని అంచనా. 

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభంనితిన్ కథానాయకుడిగా రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దర్శకులు నారి సిరిసవాడ, సోమశేఖర్ టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా అనిత్ మదాడి, కళా దర్శకుడిగా జానీ షేక్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం తమ నైపుణ్యంతో దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరికమా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) నుండి అధికారిక ప్రకటన నేడు విడుదలైంది. సినీ పరిశ్రమలోని సభ్యులందరికీ మరియు సాధారణ ప్రజలకు మేము తెలియజేయునది ఏమనగా, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని కళాకారులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏకైక అధికారిక గుర్తింపు పొందిన సంఘం మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్).

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాజశేఖర్, జీవిత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి కంటే ముందు ఆయన ఇంట్లో వేరే సంబంధం గురించి మాట్లాడారని తెలిపారు. ఆ సమయంలో శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిశ్చయించారని చెప్పారు. ఇద్దరూ ఒకే కులానికి చెందినవారు కావడంతో ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంట్లో ఒత్తిడి చేసారట. ఈ విషయం జీవితకు చెప్పినప్పుడు, "మీరు వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే మీ ఇష్టం, కానీ నేను మాత్రం జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోను" అని ఆమె చెప్పిందట.

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెలవినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్‌ను సైతం ఆకర్షించాయి.

Rashmika: కెచ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో కేరళలో మైసా యాక్షన్ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసిన రష్మిక మందన్నరష్మిక మందన్న తన రాబోయే చిత్రం ‘మైసా’ కోసం ఒక ముఖ్యమైన షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసింది. ఈ చిత్రానికి రవీంద్ర పుల్లే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్ర బృందం ఇటీవల కేరళలో దీర్ఘకాల షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ను ముగించింది. రష్మిక ఈ సంతోషకరమైన క్షణాన్ని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంది. ఆమె తన టీమ్‌తో కలిసి తీసిన చిన్న వీడియోను పోస్ట్ చేసి, ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుంది

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.
