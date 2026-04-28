విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు సీఎం శంకుస్థాపన
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం నాడు విశాఖపట్నం సమీపంలో 15 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేశారు. 1 జీడబ్ల్యూ సామర్థ్యం కలిగిన ఈ డేటా సెంటర్, భారతదేశ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల వృద్ధిలో ఒక కీలక అడుగుగా నిలవనుంది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్లలో ఒకటిగా ఇది అవతరిస్తుందని, అలాగే అధునాతన ఏఐ క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలను, భారీ స్థాయి డేటా నిల్వ సామర్థ్యాలను ఇది అందిస్తుందని ఒక అధికారిక ప్రకటన గతంలో పేర్కొంది.
రాష్ట్రంలో ఒక భారీ బహుళ-గిగావాట్ల డిజిటల్ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో, ఇతర ప్రైవేట్ భాగస్వాములతో కలిసి, తర్లువాడ, అడవివరం, రాంబిల్లి గ్రామాలలో విస్తరించి ఉన్న 600 ఎకరాల స్థలంలో ఈ సదుపాయం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.
సుమారు 6.5 గిగావాట్ల మొత్తం సామర్థ్యంతో కూడిన బహుళ-గిగావాట్ల డిజిటల్ పర్యావరణ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఒక ప్రముఖ 'డేటా హబ్'గా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికను రూపొందించింది.