వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు: అనంత ఉదయ భాస్కర్ కస్టడీపై పిటిషన్
వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో సాక్షులను బెదిరించారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత ఉదయ భాస్కర్ను విచారించేందుకు గాను, ఆయనను తమ కస్టడీకి అప్పగించాలని కోరుతూ సర్పవరం పోలీసులు సోమవారం కాకినాడలోని ప్రత్యేక మొబైల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
కస్టడీ పిటిషన్పై కోర్టు నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, నిబంధనల ప్రకారం అనంత బాబుకు నోటీసులు జారీ చేయబడతాయి. ఇంతలో, అనంత బాబు తరపు న్యాయవాది బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
అయితే ఈ పిటిషన్ను కోర్టు ఇంకా విచారణకు స్వీకరించలేదు. ఈ హత్య కేసులో సాక్షులను బెదిరించారన్న ఆరోపణలపై ఆయన ఏప్రిల్ 24న అరెస్టు అయ్యారు.