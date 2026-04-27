కపిలతీర్థం మార్గం సమీపంలో దావాగ్ని.. 3 గంటల పాటు..?
తిరుపతి సమీపంలోని శేషాచలం కొండల్లో అటవీ దావాగ్ని చెలరేగింది. ఈ ప్రాంతంలో వేసవిలో తరచుగా సంభవించే అగ్నిప్రమాదాలపై ఇది ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. కపిలతీర్థం మార్గం సమీపంలో, జీవకోన అటవీ పరిధిలోని మొండోడికోన ప్రాంతంలో మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటల సమయంలో ఈ మంటలను గుర్తించినట్లు అటవీ అధికారులు తెలిపారు.
కొండల నుండి దట్టమైన పొగలు వెలువడగా, తిరుపతిలోని కొన్ని ప్రాంతాల నుండి మంటలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. ఇది సమీప ప్రాంతాల్లోని నివాసితులు, యాత్రికులలో ఆందోళనకు కారణమైంది. మధ్యాహ్నం అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా పొడి వృక్షసంపదలో మంటలు వ్యాపించాయని, అయితే తక్కువ గాలి వేగం వాటి వేగవంతమైన విస్తరణను నిరోధించడంలో సహాయపడిందని జిల్లా అటవీ అధికారి వి. సాయిబాబా తెలిపారు.
కచ్చితమైన కారణం ఇంకా నిర్ధారించబడలేదని, మానవ ప్రమేయం కోణంలో దర్యాప్తు జరుగుతోందని సాయిబాబా అన్నారు. హెచ్చరిక అందిన వెంటనే అటవీ శాఖ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, అగ్నిమాపక సిబ్బంది కూడా ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నారు.
టీటీడీకి చెందిన సుమారు 10 మందితో సహా దాదాపు 50 మంది సిబ్బంది మంటలను ఆర్పే, నియంత్రణ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఫైర్ లైన్లు ఏర్పాటు చేయడం, మంటలు సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతాలకు వ్యాపించకుండా నిరోధించడం తమ ప్రాధాన్యత అని డీఎఫ్ఓ తెలిపారు.
నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోంది, బృందాలు రాత్రంతా ఘటనా స్థలంలోనే ఉంటాయన్నారు. పరిస్థితి అదుపులో ఉందని, ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.