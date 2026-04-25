పీఎం ఈ-బస్ సేవా స్కీమ్- తిరుపతి నగరానికి 300 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు
పీఎం ఈ-బస్ సేవా స్కీమ్ కింద కొత్తగా ప్రకటించిన 3,604 బస్సుల టెండర్లో భాగంగా, కన్వర్జన్స్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (సీఈఎస్ఎల్) తిరుపతి నగరానికి 300 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను మంజూరు చేసింది.
ఈ పథకం కింద ఇంతకుముందే రాష్ట్రానికి 750 బస్సులు కేటాయించబడ్డాయి. వీటిలో విశాఖపట్నం నగరానికి 150 బస్సులు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్సార్టీసీ) సంబంధిత ఆపరేటర్లకు 'లెటర్స్ ఆఫ్ అవార్డ్' (కేటాయింపు పత్రాలు) జారీ చేసి, ఒప్పందాలపై సంతకాలు కూడా చేసింది. దీనితో ఈ బస్సులను వేగంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మార్గం సుగమమైంది.
ఏప్రిల్ 22, 2026న ప్రకటించిన ఈ తాజా టెండర్, 17 రాష్ట్రాలు.. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, 45 నగరాలకు విస్తరించి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన బిడ్ల స్వీకరణ జూన్ 5న ముగుస్తుంది. ఇది భారత ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాలైన పీఎం ఈ-బస్ సేవా స్కీమ్ (టైయర్ 2 అండ్ 3 నగరాలకు 10,000 బస్సులు), పీఎం ఈ-డ్రైవ్ స్కీమ్' (ప్రధాన మెట్రో నగరాలకు 14,028 బస్సులు) లలో ఒక భాగం.
ఈ రెండు పథకాలూ కలిసి రవాణా రంగంలో కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించడం, కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఆధునీకరించడం అనే లక్ష్యాలతో పనిచేస్తున్నాయి.
ఈ-డ్రైవ్ పథకం మొదటి దశ (ఫేస్-1) కింద 10,900 బస్సుల కోసం నిర్వహించిన సమీకృత టెండర్ ప్రక్రియను సీఈఎస్ఎల్ ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. అలాగే, గత వారం మరో 6,230 బస్సుల కోసం బిడ్ల స్వీకరణను ప్రారంభించింది.