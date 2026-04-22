తెలంగాణ నుండి 8 కొత్త రైలు సర్వీసులను ప్రారంభించనున్న దక్షిణ రైల్వే
తెలంగాణ నుండి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు రవాణా అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎనిమిది కొత్త రైలు సర్వీసులను ప్రారంభించనుంది. కేంద్ర బొగ్గు శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వారపు రైళ్లు కాచిగూడ, చర్లపల్లి, నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ల నుండి తిరుపతి, తిరుచానూరు, భువనేశ్వర్, జైపూర్, శ్రీ గంగానగర్ వంటి నగరాలకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
దీనిపై ఎక్స్ వేదికగా చేసిన ఒక పోస్ట్లో, సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే భక్తులకు, ప్రయాణికులకు ఇది అత్యంత హర్షణీయమైన పరిణామమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణలో రైలు ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుస్తూ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి దిశగా గణనీయమైన చర్యలు తీసుకుంటున్న గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి, అలాగే కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్కు తెలంగాణ ప్రజల తరపున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.