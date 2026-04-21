Milk and ghee: రూ.7.78 లక్షల విలువైన పాలు, నెయ్యి స్వాధీనం
తెలంగాణ ఆహార భద్రతా విభాగం అధికారులు హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఒక ప్రత్యేక డ్రైవ్లో రూ.7.78 లక్షల విలువైన పాలు, నెయ్యిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జిల్లాల వ్యాప్తంగా మొత్తం 71 తనిఖీలు నిర్వహించి, 91 నమూనాలను సేకరించేందుకు అధికారులకు వీలు కల్పించారు.
ఈ తనిఖీల సమయంలో, పలు జిల్లాల్లో బ్రాండ్ లేని, ప్యాక్ చేయని పాలు, నెయ్యి లభ్యతను ఆహార భద్రతా అధికారులు గుర్తించారు. కొన్ని జిల్లాల్లో సరైన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్లు (ఆర్సీలు) లేకుండా పనిచేస్తున్న పాల కేంద్రాలను గుర్తించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన సరఫరాదారులకు షో కాజ్, ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ల్యాబ్ విశ్లేషణ కోసం వారు నమూనాలను సేకరించారు. ప్యాక్ చేసిన ఉత్పత్తులనే ఎంచుకోవాలని, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్స్ను తనిఖీ చేసుకోవాలని అధికారులకు ఒక సలహాలో సూచించారు.