రూ.7వేల కోసం తమ్ముడు, అతని గర్భిణీ భార్యను హతమార్చాడు.. ఎక్కడ?
హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ నూర్ఖాన్ బజార్లో ఘోరం జరిగింది. సోమవారం సాయంత్రం నూర్ఖాన్ బజార్లోని తమ నివాసంలో, కేవలం రూ.7,000 ఆర్థిక వివాదం కారణంగా ఒక వ్యక్తి తన సొంత తమ్ముడిని, నాలుగు నెలల గర్భిణి అయిన అతని భార్యను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
బాధితులను ఎలక్ట్రీషియన్గా పనిచేసే అఖిల్ ఖాన్, అతని భార్య అజ్మేరా బేగంగా మీర్చౌక్ పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుడైన ఆదిల్ ఖాన్, ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్. ఇతను ఏడు నెలల క్రితం తన తమ్ముడికి రూ.7,000 అప్పుగా ఇచ్చాడు. ఈ అప్పుకు సంబంధించి తరచుగా జరుగుతున్న గొడవలు చివరకు ఈ ఘోరమైన హత్యకు దారితీశాయి.
సోమవారం సాయంత్రం సుమారు 6 గంటల సమయంలో, తన అప్పును తిరిగి చెల్లించాలంటూ డిమాండ్ చేస్తూ ఆదిల్ అఖిల్ ఇంటికి వెళ్లాడని పోలీసులు తెలిపారు. డబ్బును కొన్ని రోజుల్లో తిరిగి ఇస్తానని అఖిల్ చెప్పడంతో, వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చెలరేగింది. అప్పటికే తన వెంట కత్తిని తెచ్చుకున్న ఆదిల్, అఖిల్ గొంతు కోసిన అనంతరం అతని పొట్టలో పలుమార్లు పొడిచి, అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయేలా చేశాడు.
ఈ గొడవలో జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన అజ్మేరా బేగంపై కూడా దాడి జరిగింది. ఆదిల్ ఆమె గొంతు కోసి, పదే పదే కత్తితో పొడిచిన తర్వాత, ఆయుధాన్ని అక్కడే వదిలేసి పారిపోయాడు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితుడిని గుర్తించి అరెస్టు చేసేందుకు రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు, సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు.