సంబంధిత వార్తలు
- Prabhas: కల్కి 2 అప్ డేట్ - ప్రభాస్ ఎంట్రీ తో కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
- Nag Ashwin: సింగీతం శ్రీనివాసరావు, నాగ్ అశ్విన్ కాంబినేషన్ చిత్రానికి టైటిల్ సింగ్ గీతం ఖరారు
- Kamal Hasan: కల్కి 2 లో కమల్ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్ కలిసిన వేళ
- Kalki 2 shoot: కల్కి 2 తాజా అప్ డేట్ - ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్ పై సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
- Singeetam: పొద్దుటూరులో సింగీతం శ్రీనివాస్ పంచాయితీ - తాజా అప్ డేట్..
Nag Ashwin: రుత్విక్ కి రాజా ది రాజా జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే : నాగ్ అశ్విన్
రుత్విక్ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. యువత తమ కలల కోసం పరుగులు తీయడం, తల్లిదండ్రులు తమ ఆశయాలను పిల్లలపై రుద్దడం వంటి నేటి తరానికి కనెక్ట్ ఎలిమెంట్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.
Ritivik, Nag aswain, niharika and others
విజనరీ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ తాజాగా ఈ చిత్ర టీజర్ను లాంచ్ చేశారు. దర్శకుడు , అనిల్ బోయిడపు విజన్ మొదటి ఫ్రేం నుంచే ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ చిత్రంలో వీకే నరేష్, రుత్విక్ తండ్రి పాత్రలో కనిపిస్తారు. తండ్రి–కొడుకుల మధ్య ఉన్న ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని టీజర్ హత్తుకునేలా చూపించింది. తన కొడుకు డాక్టర్ కావాలని తండ్రి ఆశపడుతుంటే, అతన్ని నిరాశపరచకుండా ఉండేందుకు అబద్ధం చెప్పే కుమారుడు మాత్రం ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కావాలని కలలు కంటాడు.
తన కలను నిజం చేసుకోవాలని తపనపడే యువకుడిగా రుత్విక్ అద్భుతంగా కనిపించాడు. ఇక విశాఖ ధీమన్ పోషించిన ఆద్య పాత్ర కథలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత హీరో జీవితంలో జరిగే మార్పులు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ఆ మార్పుల వెనుక ఉన్న అసలు కథను పెద్ద తెరపై చూపించబోతున్నారు మేకర్స్.
హాస్యం, ప్రేమ, యాక్షన్, హీరో కలలు… ఇలా అన్ని భావోద్వేగాలను దర్శకుడు ఎంతో చక్కగా హ్యాండిల్ చేశారని టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. రవికిరణ్ బోయిడాపు సినిమాటోగ్రఫీ, మార్క్ కె రాబిన్ సంగీతం ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ మాట్లాడుతూ.. రిత్విక్, నిహారిక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్. రిత్విక్ జర్నీని నేను దగ్గరగా చూశాను. చాలా డెడికేషన్తో వర్క్ చేశాడు. నిహారిక ఈ సినిమాను చాలా గ్రాండ్గా నిర్మించారు. ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్”
హీరో రుత్విక్ మాట్లాడుతూ, రాజా ది రాజా’ జర్నీ చాలా మెమొరబుల్. నన్ను ఇంతగా నమ్మిన నా పేరెంట్స్కి థాంక్యూ. ప్రతి దశలో నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. ప్రేక్షకులు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. త్వరలోనే సినిమా మీ ముందుకు వస్తుంది. డైరెక్టర్ అనిల్ చాలా డెడికేషన్తో సినిమా చేశారు. మంజు భార్గవి గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. సాయి కుమార్ గారు, నరేష్ గారు అద్భుతంగా నటించారు. ఈ సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి థాంక్యూ. నన్ను సపోర్ట్ చేసిన నాగీ అన్నకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
నిర్మాత నిహారిక దాసరి మాట్లాడుతూ.. రిత్విక్లో చాలా ప్రతిభ ఉంది. తన ప్యాషన్ కోసం అహర్నిశలు కష్టపడ్డాడు. తప్పకుండా హీరోగా అందరినీ అలరిస్తాడు. మీ అందరి సపోర్ట్ తనకి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మార్క్ చాలా అద్భుతమైన సాంగ్స్ ఇచ్చాడు. ఈ సినిమాకి పని చేసిన అందరికీ థాంక్ యూ.
40 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటర్కు పరీక్షకు హాజరైన మాజీ మావో నేత తిప్పరి తిరుపతి
జగిత్యాల జిల్లాలో ఒక మాజీ మావోయిస్టు నాయకుడు దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షకు హాజరై స్థానికుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. 'తిప్పరి తిరుపతి'గా కూడా పిలువబడే దేవ్జీ, బుధవారం నాడు కోరుట్లలోని ఒక పరీక్షా కేంద్రంలో ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాసి, తన మధ్యలోనే ఆగిపోయిన చదువుకు సంబంధించిన ఒక పెండింగ్ పేపర్ను పూర్తి చేశారు.
ఇంధన సంక్షోభం - కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించిన ప్రధాని మోడీ
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తపరిస్థితుల కారణంగా దేశంలో చమురు కొరత ఏర్పడివుంది. దీన్ని కొంతమేరకు తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన కాన్వాయ్లో ఉపయోగించే వాహనాల సంఖ్యను 50 శాతం తగ్గించారు. ప్రస్తుతం ఆయన రెండు వాహనాల కాన్వాయ్తోనే ప్రయాణించారు.
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సంస్కృతి ఇకపై శాశ్వతంగా కొనసాగుతుంది.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సంస్కృతి ఇకపై శాశ్వతంగా కొనసాగుతుందని, ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా దీనిని అమలు చేయాలని తాను భావిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం తెలిపారు. పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచించిన పొదుపు చర్యలకు మద్దతు తెలుపుతూ, ప్రధానమంత్రి ప్రకటించిన ఎనిమిది సూత్రాల అజెండాను ప్రజలు తప్పక పాటించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
పరారీలో బండి సంజయ్ కుమారుడు.. పోలీసు విచారణకు డుమ్మా
తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. తన కుమార్తెను భగీరథ్ వేధిస్తున్నాడంటూ 17 యేళ్ల బాలిక తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయనపై పోక్సో చట్టం కింద ఈ నెల 8వ తేదీన కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలు బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురు హాజరుకావాలని పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు.
సీఎం విజయ్ ఎఫెక్ట్.. కాశ్మీర్కు పెరుగుతున్న పర్యాటకుల సంఖ్య.. ఎందుకో తెలుసా?
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.