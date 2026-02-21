Kalki 2 shoot: కల్కి 2 తాజా అప్ డేట్ - ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్ పై సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
వైజయంతీ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై అశ్వనీ దత్ నిర్మించిన ఈ సినిమా కల్కి 2898 ఏ.డీ. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించాడు. దీనికి సీక్వెల్ వుంటుందని ప్రచారం చేశారు. అనుకున్నట్లుగా కల్కి 2 చిత్రం షూటింగ్ మొదలైంది. నేడు అనగా శనివారం నాడు ప్రభాస్ పై కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరణ ప్రారంభించారు. గత కొద్దిరోజులుగా ఫౌజీ సినిమా షూట్ లో పాల్గొన్న ప్రభాస్ నేడు కల్కి 2తో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. పురాణ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ గా రూపొందిన ఈ సినిమా అద్భుతమైన సెట్ లో చిత్రీకరిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ శివార్లోని పొద్దుటూరులో వేసిన సెట్లో చిత్రీకరణ జరుగుతోందని సమాచారం. ఈరోజు ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్ తోపాటు పలువురు జూనియర్లతో కొత్త లోకం ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. అక్కడ కొద్దిదూరంలోనే సింగీతం శ్రీనివాస్ కొత్త సినిమా షూట్ జరుగుతోంది. ఇందులో కమల్ హాసన్, దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ఈ షెడ్యూల్ కోసం ప్రభాస్ పది రోజుల సమయాన్ని కేటాయించారు. అలాగే, ఈ సీక్వెల్లో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర కోసం నేచురల్ యాక్ట్రెస్ సాయి పల్లవిని ఎంపిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల ఆమెపై లుక్ టెస్ట్ కూడా నిర్వహించారని, త్వరలోనే ఆమె రాకపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుందని సమాచారం. మొత్తంగా ఒక వైపు మరోవైపు కల్కి 2తో ప్రభాస్ బిజీగా వున్నారు.