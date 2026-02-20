Singeetam: పొద్దుటూరులో సింగీతం శ్రీనివాస్ పంచాయితీ - తాజా అప్ డేట్..
ప్రముఖ సీనియర్
Devisri - Singeetam music sitting
దర్శకుడు 61వ సినిమాను వైజయంతి మూవీస్ బేనర్ లో రూపొందిస్తున్నారు. నాగ్ అశ్విన్ భార్య ప్రియాంక దత్ నిర్మాతగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఇటీవలే షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. సంగీతభరిత కథాంశంతో చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. అందుకు తగిన విధంగా దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు ట్యూన్లను సింగీతంకు వినిపించారు. అందులో శంకరాభరణం తరహాలో అప్పటికీ ఇప్పటికే సరిపడే ట్రెండ్ కు తగిన పాట వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ సినిమా షూటింగ్ ను హైదరాబాద్ శివార్లో పొద్దుటూరు గ్రామంలో జరుపుతున్నారు. గత 20రోజులుగా షూటింగ్ సాగుతుంది. పల్లె వాతావరణంలో జరుగుతున్న ఈ సినిమాలో హీరో అయాన్, హీరోయిన్ గా అహల్య అనే కొత్త వారిని పరిచయం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. దాదాపు 100మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో కూడిన సన్నివేశాలు, పల్లె పద్ధతులు కలపోతగా సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్నారు.
ఊరి పెద్దగా ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు నటిస్తున్నాడు. అక్కడు జరిగే పంచాయితీలను తనదైన శైలిలో పరిష్కరిస్తుంటాడు. ఇది నేటి సమాకాలీన పరిస్థితులకు తగినట్లు వుంటుందని తెలుస్తోంది. ఇందులో పలువురు సీనియర్ నటీనటులు కూడా నటిస్తున్నారు. షూటింగ్ పర్యవేక్షకులుగా నాగ్ అశ్విన్ తగు సలహాలు ఇస్తుంటారు. ఏది ఏమైనా ఇద్దరు దర్శకులు నుంచి వస్తున్న సినిమా కనుక వైజయంతీ మూవీస్ లో ట్రెండ్ సెట్టర్ అయ్యేట్లుగా వుంటుందని షూటింగ్ నాడే స్వప్న దత్ కూడా తెలియజేయడం విశేషం.